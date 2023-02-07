Программа Звезда на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 07.02.2023
05:00 Классные игры. 1-я и 2-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Екатерина Воронина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. 2-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»
19:40 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Аты-баты, шли солдаты...
01:10 Екатерина Воронина
02:45 Аллегро с огнем
04:15 Вымысел исключен. Век разведчика
В программе возможны изменения.