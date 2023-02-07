Программа Звезда на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 07.02.2023



05:00 Классные игры. 1-я и 2-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Екатерина Воронина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. 2-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»

19:40 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Аты-баты, шли солдаты...

01:10 Екатерина Воронина

02:45 Аллегро с огнем

04:15 Вымысел исключен. Век разведчика



В программе возможны изменения.