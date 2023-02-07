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Программа Культура на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 07.02.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жолтовского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Андреев
07:30 Секреты древних мегаполисов. Александрия
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Семья Зацепиных. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987
12:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12:30 Жизнь Верди. 6-я серия
14:00 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича
14:20 Иностранное дело. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Илья Репин
15:50 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым
16:30 Семья Зацепиных. 2-я серия
17:45 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5
18:35 Секреты древних мегаполисов. Афины
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Жизнь Верди. 6-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987
01:10 Секреты древних мегаполисов. Афины
02:05 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5
02:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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