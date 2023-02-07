Программа Культура на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 07.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жолтовского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Андреев

07:30 Секреты древних мегаполисов. Александрия

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Семья Зацепиных. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987

12:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

12:30 Жизнь Верди. 6-я серия

14:00 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича

14:20 Иностранное дело. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Илья Репин

15:50 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым

16:30 Семья Зацепиных. 2-я серия

17:45 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5

18:35 Секреты древних мегаполисов. Афины

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Жизнь Верди. 6-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987

01:10 Секреты древних мегаполисов. Афины

02:05 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5

02:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.