Программа МИР на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 07.02.2023



05:00 Мультфильмы

06:35 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 4-я - 6-я серии

00:30 Рожденные в СССР. Советская фантастика

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:20 Семеро смелых

03:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Тихонова

04:10 Фронт без флангов. 1-я серия



В программе возможны изменения.