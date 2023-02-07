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Программа МИР на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма МИР на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач МИР 07.02.2023

05:00 Мультфильмы
06:35 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 4-я - 6-я серии
00:30 Рожденные в СССР. Советская фантастика
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:20 Семеро смелых
03:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Тихонова
04:10 Фронт без флангов. 1-я серия

В программе возможны изменения.









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