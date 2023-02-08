Программа передач, ТВ программа на 8 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на среду 8 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 08.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 7-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 13-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 14-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:05 Каменская-4. «Тень прошлого», 1-я часть

03:00 Каменская-4. «Тень прошлого», 2-я часть

03:50 Личное дело. 44-я серия

04:38 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:40 Александра Завьялова. Затворница

05:20 Мой герой. Мария Аронова

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Женское здоровье 50+

08:30 Чужие грехи. 13-я серия

09:32 Чужие грехи. 14-я серия

10:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения

11:30 События

11:50 Напарницы. 5-я серия

12:46 Напарницы. 6-я серия

13:40 Мой герой. Никита Ефремов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 58-я серия

16:02 Свои. Сезон 2. 61-я серия

16:55 90-е. Чёрный юмор

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 74-я серия

23:10 Прощание. Римма и Леонид Марковы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание

01:25 Сталинградская битва. Оборона

02:05 «Президент застрелился из «калашникова»

02:45 Напарницы. 5-я серия

03:32 Напарницы. 6-я серия

04:25 Петровка, 38

04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения



НТВ



04:55 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия

05:40 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 21-я - 24-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 21-я - 24-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 15-я серия

21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 16-я серия

22:00 Душегубы. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Душегубы. 5-я и 6-я серии

00:25 Невский. Чистый розыск

01:10 Невский. Обида

01:55 Невский. Мы с тобой одной крови

02:40 Невский. Перспективный сотрудник

03:25 Невский. Сомнительные связи

04:10 Невский. Я - не он

04:55 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Немедленное реагирование. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Сила есть

10:25 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

11:20 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

12:20 Глухарь. Возвращение. Наезд

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Наезд

13:50 Глухарь. Возвращение. Слон

14:45 Глухарь. Возвращение. Батарея

15:45 Глухарь. Возвращение. Туман

16:45 Глухарь. Возвращение. Спасатель

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Спасатель

18:15 Глухарь. Возвращение. Запись

19:10 Глухарь. Возвращение. Нефть

20:10 След. Смерть на карантине

20:50 След. Игра на опережение

21:35 След. Дети играли

22:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление

23:10 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Честь дороже жизни

01:15 След. Иностранцы

01:50 След. Жди и надейся

02:25 След. Запретные области

03:05 Прокурорская проверка. Отравительница

04:00 Прокурорская проверка. Письмо счастья



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Всё решает мама». «Ключи от рая»

12:35 Порча. Дар

13:05 Знахарка. Просто Филя

13:40 Верну любимого. Подружка

14:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

14:50 По тонкому льду. 1-я - 4-я серии

19:00 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть

23:25 Порча. Дар

00:00 Знахарка. Просто Филя

00:30 Верну любимого. Подружка

01:00 Новая жена. 1-я и 2-я серии

02:50 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии

04:25 6 кадров

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 5-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 196-я - 198-я серии

10:30 Реальные пацаны. 199-я - 203-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 148-я - 154-я серии

16:30 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии

18:30 Ресторан по понятиям-2. 3-я - 7-я серии

21:00 Просто Михалыч. 7-я серия

21:30 Просто Михалыч. 8-я серия

22:00 Домашний арест. 7-я серия

23:30 Матрица: Революция

01:50 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия

03:30 Comedy Баттл. 6-я серия

04:10 Comedy Баттл. 7-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 4. 26-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 4. 27-я серия

05:30 Жил-был пес

05:40 Всех поймал

05:50 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 209-я серии

06:45 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия

09:00 100 мест, где поесть. Екатеринбург

10:00 Уральские пельмени. #сокоLav

10:10 Воронины. Сезон 15. 14-я - 17-я серии

12:20 Дорогой папа

14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 5-я - 12-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я - 4-я серии

20:00 Люди Икс: Апокалипсис

22:55 Коматозники

01:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 11-я - 18-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 4. 28-я - 30-я серии



Матч ТВ



05:00 Один за пятерых

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Большой хоккей

13:50 Вид сверху

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:30 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир

17:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

18:25 Новости

18:30 Все на Матч!

18:55 Хоккей. МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «Алмаз» (Череповец). Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Аль-Ахли» (Египет) - «Реал» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером

02:25 Новости

02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)

04:30 Человек из футбола



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джуманджи: Новый уровень

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Война миров

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Джокеръ. 1-я и 2-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Разные судьбы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 1-я серия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Наградить (посмертно)

01:10 Разные судьбы

02:55 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:50 Высший пилотаж. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва храмовая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова

07:30 Секреты древних мегаполисов. Афины

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Единственный мужчина. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с экс-чемпионом мира по шахматам Михаилом Талем». 1988

12:25 Цвет времени. Карандаш

12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть

13:35 За науку отвечает Келдыш!

14:20 Иностранное дело. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»

15:50 Белая студия

16:35 Единственный мужчина. 1-я серия

17:40 Шедевры симфонической музыки. В.А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта

18:35 Секреты древних мегаполисов. Рим

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:25 Власть факта. Христианство в Римской империи

22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть

23:10 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с экс-чемпионом мира по шахматам Михаилом Талем». 1988

01:10 Секреты древних мегаполисов. Рим

02:05 Шедевры симфонической музыки. В.А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:10 Пятница News. 21-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»

08:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»

09:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

09:15 Пятница News. Сезон 1. 1-я серия

09:20 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

10:10 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»

10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»

11:20 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»

12:30 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

13:15 Пятница News. Сезон 1. 1-я серия

13:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»

13:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»

14:40 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

15:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

16:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

17:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

19:00 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

20:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

21:20 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

22:50 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

00:50 Пятница News. 23-я серия

01:20 Сотня. Сезон 4. 1-я - 4-я серии

04:00 Пятница News. 22-я серия

04:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

04:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

04:40 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»



МИР



05:00 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии

06:55 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 7-я - 9-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:55 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















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