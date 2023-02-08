Программа передач, ТВ программа на 8 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на среду 8 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 08.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 7-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 13-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 14-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:05 Каменская-4. «Тень прошлого», 1-я часть
03:00 Каменская-4. «Тень прошлого», 2-я часть
03:50 Личное дело. 44-я серия
04:38 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:40 Александра Завьялова. Затворница
05:20 Мой герой. Мария Аронова
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Женское здоровье 50+
08:30 Чужие грехи. 13-я серия
09:32 Чужие грехи. 14-я серия
10:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
11:30 События
11:50 Напарницы. 5-я серия
12:46 Напарницы. 6-я серия
13:40 Мой герой. Никита Ефремов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 58-я серия
16:02 Свои. Сезон 2. 61-я серия
16:55 90-е. Чёрный юмор
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Смертельный тренинг. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 74-я серия
23:10 Прощание. Римма и Леонид Марковы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание
01:25 Сталинградская битва. Оборона
02:05 «Президент застрелился из «калашникова»
02:45 Напарницы. 5-я серия
03:32 Напарницы. 6-я серия
04:25 Петровка, 38
04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
НТВ
04:55 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия
05:40 Оперетта капитана Крутова. 4-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 21-я - 24-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 21-я - 24-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 15-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 16-я серия
22:00 Душегубы. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Душегубы. 5-я и 6-я серии
00:25 Невский. Чистый розыск
01:10 Невский. Обида
01:55 Невский. Мы с тобой одной крови
02:40 Невский. Перспективный сотрудник
03:25 Невский. Сомнительные связи
04:10 Невский. Я - не он
04:55 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Немедленное реагирование. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Сила есть
10:25 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
11:20 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
12:20 Глухарь. Возвращение. Наезд
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Наезд
13:50 Глухарь. Возвращение. Слон
14:45 Глухарь. Возвращение. Батарея
15:45 Глухарь. Возвращение. Туман
16:45 Глухарь. Возвращение. Спасатель
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Спасатель
18:15 Глухарь. Возвращение. Запись
19:10 Глухарь. Возвращение. Нефть
20:10 След. Смерть на карантине
20:50 След. Игра на опережение
21:35 След. Дети играли
22:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление
23:10 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Честь дороже жизни
01:15 След. Иностранцы
01:50 След. Жди и надейся
02:25 След. Запретные области
03:05 Прокурорская проверка. Отравительница
04:00 Прокурорская проверка. Письмо счастья
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Всё решает мама». «Ключи от рая»
12:35 Порча. Дар
13:05 Знахарка. Просто Филя
13:40 Верну любимого. Подружка
14:15 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
14:50 По тонкому льду. 1-я - 4-я серии
19:00 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. Проклятая страсть
23:25 Порча. Дар
00:00 Знахарка. Просто Филя
00:30 Верну любимого. Подружка
01:00 Новая жена. 1-я и 2-я серии
02:50 Давайте познакомимся. 1-я и 2-я серии
04:25 6 кадров
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 5-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 196-я - 198-я серии
10:30 Реальные пацаны. 199-я - 203-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 148-я - 154-я серии
16:30 Патриот. Сезон 2. 26-я - 29-я серии
18:30 Ресторан по понятиям-2. 3-я - 7-я серии
21:00 Просто Михалыч. 7-я серия
21:30 Просто Михалыч. 8-я серия
22:00 Домашний арест. 7-я серия
23:30 Матрица: Революция
01:50 Импровизация. Сезон 6. 180-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 6. 181-я серия
03:30 Comedy Баттл. 6-я серия
04:10 Comedy Баттл. 7-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 4. 26-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 4. 27-я серия
05:30 Жил-был пес
05:40 Всех поймал
05:50 Ералаш. Сезон 1. 202-я - 209-я серии
06:45 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия
09:00 100 мест, где поесть. Екатеринбург
10:00 Уральские пельмени. #сокоLav
10:10 Воронины. Сезон 15. 14-я - 17-я серии
12:20 Дорогой папа
14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 5-я - 12-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я - 4-я серии
20:00 Люди Икс: Апокалипсис
22:55 Коматозники
01:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 11-я - 18-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 4. 28-я - 30-я серии
Матч ТВ
05:00 Один за пятерых
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Большой хоккей
13:50 Вид сверху
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:30 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир
17:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
18:25 Новости
18:30 Все на Матч!
18:55 Хоккей. МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «Алмаз» (Череповец). Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала. «Аль-Ахли» (Египет) - «Реал» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером
02:25 Новости
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - УНИКС (Казань)
04:30 Человек из футбола
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джуманджи: Новый уровень
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Война миров
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Джокеръ. 1-я и 2-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Разные судьбы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 1-я серия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Наградить (посмертно)
01:10 Разные судьбы
02:55 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:50 Высший пилотаж. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва храмовая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. 95 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова
07:30 Секреты древних мегаполисов. Афины
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Единственный мужчина. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с экс-чемпионом мира по шахматам Михаилом Талем». 1988
12:25 Цвет времени. Карандаш
12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть
13:35 За науку отвечает Келдыш!
14:20 Иностранное дело. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»
15:50 Белая студия
16:35 Единственный мужчина. 1-я серия
17:40 Шедевры симфонической музыки. В.А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта
18:35 Секреты древних мегаполисов. Рим
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. Христианство в Римской империи
22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 1-я часть
23:10 Роман в камне. Азербайджан. Баку. Дом Мухтарова
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с экс-чемпионом мира по шахматам Михаилом Талем». 1988
01:10 Секреты древних мегаполисов. Рим
02:05 Шедевры симфонической музыки. В.А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:10 Пятница News. 21-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»
06:40 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс« для Надежды Ангарской»
08:00 На ножах. Сезон 1. 15-я серия - «Ярославль. Хлебсоль»
09:00 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
09:15 Пятница News. Сезон 1. 1-я серия
09:20 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
10:10 Зовите шефа. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Колесо времени»
10:50 Зовите шефа. Сезон 1. 9-я серия - «Москва. Вино»
11:20 На ножах. Сезон 4. 20-я серия - «Курск. Эли'S»
12:30 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
13:15 Пятница News. Сезон 1. 1-я серия
13:20 На ножах. Сезон 1. 17-я серия - «Волгоград. Freddys»
13:40 На ножах. Сезон 2. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Драма и комедия»
14:40 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
15:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
16:50 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
17:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
19:00 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
20:20 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
21:20 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
22:50 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
00:50 Пятница News. 23-я серия
01:20 Сотня. Сезон 4. 1-я - 4-я серии
04:00 Пятница News. 22-я серия
04:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия
04:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
04:40 Зов крови. Сезон 2. 8-я серия - «Ришат»
МИР
05:00 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии
06:55 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 7-я - 9-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:55 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.