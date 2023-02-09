Программа передач, ТВ программа на 9 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 9 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 09.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 8-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 15-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 16-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:05 Каменская-4. «Тень прошлого», 3-я часть

03:00 Каменская-4. «Тень прошлого», 4-я часть

03:50 Личное дело. 45-я серия

04:38 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения

05:20 Мой герой. Никита Ефремов

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Индекс сытости

08:35 Чужие грехи. 15-я серия

09:36 Чужие грехи. 16-я серия

10:40 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик

11:30 События

11:50 Напарницы. 7-я серия

12:46 Напарницы. 8-я серия

13:40 Мой герой. Александр Шаганов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 34-я серия

15:57 Свои. Сезон 2. 67-я серия

16:55 90-е. Малиновый пиджак

17:50 События

18:10 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные алиментщики

23:10 Советские мафии. Королева Геленджика

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

01:25 Сталинградская битва. Контрудар

02:05 Последние залпы

02:45 Напарницы. 7-я серия

03:32 Напарницы. 8-я серия

04:25 Петровка, 38

04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал



НТВ



04:55 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия

05:40 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 17-я серия

21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 18-я серия

22:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии

00:20 Поздняков

00:35 Невский. Самый безопасный район

01:25 Невский. Свой человек

02:15 Невский. Мент и полицейский

03:05 Невский. Он вернулся

03:55 Невский. Крыша

04:25 Агентство скрытых камер

04:55 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:45 Немедленное реагирование. 5-я - 7-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Туман

10:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель

11:25 Глухарь. Возвращение. Запись

12:20 Глухарь. Возвращение. Нефть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Нефть

13:55 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги

14:50 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы

15:45 Глухарь. Возвращение. Новая работа

16:45 Глухарь. Возвращение. Никто

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Никто

18:15 Глухарь. Возвращение. Сделка

19:10 Глухарь. Возвращение. Гаечка

20:05 След. Человек-невидимка

20:45 След. Ноу-хау

21:35 След. Одно на уме

22:25 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка

23:10 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пигмалионы

01:15 След. Кошмар на улице Газовой

01:55 След. Когда отказали тормоза

02:30 След. Жирная корова

03:10 Прокурорская проверка. Эпидемия

04:00 Прокурорская проверка. Невинные жертвы



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»

12:35 Порча. Домашнее чудо

13:05 Знахарка. Сестры по отцу

13:40 Верну любимого. Мои девочки

14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

14:50 Случайный брак. 1-я - 4-я серии

19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

23:25 Порча. Домашнее чудо

00:00 Знахарка. Сестры по отцу

00:30 Верну любимого. Мои девочки

01:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

09:00 Реальные пацаны. 204-я - 211-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 155-я - 161-я серии

16:30 Патриот. Сезон 2. 30-я - 33-я серии

18:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я - 12-я серии

21:00 Просто Михалыч. 8-я серия

21:30 Просто Михалыч. 9-я серия

22:00 Домашний арест. 8-я серия

23:35 Остров

02:00 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия

02:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия

03:40 Comedy Баттл. 8-я серия

04:25 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 4. 30-я - 32-я серии

05:30 Как ослик грустью заболел

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я - 230-я серии

06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия

09:00 100 мест, где поесть. 7-я серия

10:05 Воронины. Сезон 15. 18-я серия

10:40 Воронины. Сезон 15. 19-я серия

11:05 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

11:40 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

12:10 Медальон

14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 17-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 5-я серии

20:00 Люди Икс: Последняя битва

22:05 Новые мутанты

23:55 Ритм-секция

01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 19-я - 24-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 4. 33-я - 35-я серии



Матч ТВ



05:00 Ты в бане!

05:30 География спорта. ОАЭ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир

15:05 Специальный репортаж

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Екатеринбург). Прямой эфир

20:55 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее

21:50 Новости

21:55 Все на Матч!

22:35 Голевая феерия Катара!

00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером

02:25 Новости

02:30 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях

04:30 Третий тайм



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дело храбрых

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Великолепный

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Высший пилотаж. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Размах крыльев

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 2-я серия

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ночное происшествие

01:15 Наградить (посмертно)

02:40 Последнее дело майора Пронина

03:30 Высший пилотаж. 5-я и 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревянная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Секреты древних мегаполисов. Рим

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Единственный мужчина. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка». 1976

12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть

13:35 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Михаила Курилко-Рюмина

14:20 Иностранное дело. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор

15:45 2 Верник 2. Валерий Баринов

16:35 Единственный мужчина. 2-я серия

17:50 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»

18:35 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди«

21:30 Энигма. Альфонсо Айхон

22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть

23:20 Забытое ремесло. Кормилица

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка«. 1976

01:10 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

02:05 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя«

02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:10 Пятница News. 22-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»

08:20 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия - «Красноярск»

09:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

12:20 Девичник. Сезон 1. 5-я серия

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

00:30 Настя, соберись! Сезон 1. 9-я серия

01:00 Настя, соберись! Сезон 1. 10-я серия

02:00 Пятница News. 24-я серия

02:20 Сотня. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Сотня. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Пятница News. 23-я серия

04:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»



МИР



05:00 Братаны-4. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 10-я - 12-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:40 Вратарь

03:50 У самого синего моря



Время начала передач - московское.



















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