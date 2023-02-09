Программа передач, ТВ программа на 9 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 9 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 09.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 15-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 16-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:05 Каменская-4. «Тень прошлого», 3-я часть
03:00 Каменская-4. «Тень прошлого», 4-я часть
03:50 Личное дело. 45-я серия
04:38 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
05:20 Мой герой. Никита Ефремов
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Индекс сытости
08:35 Чужие грехи. 15-я серия
09:36 Чужие грехи. 16-я серия
10:40 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
11:30 События
11:50 Напарницы. 7-я серия
12:46 Напарницы. 8-я серия
13:40 Мой герой. Александр Шаганов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 34-я серия
15:57 Свои. Сезон 2. 67-я серия
16:55 90-е. Малиновый пиджак
17:50 События
18:10 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёздные алиментщики
23:10 Советские мафии. Королева Геленджика
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
01:25 Сталинградская битва. Контрудар
02:05 Последние залпы
02:45 Напарницы. 7-я серия
03:32 Напарницы. 8-я серия
04:25 Петровка, 38
04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
НТВ
04:55 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия
05:40 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 17-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 18-я серия
22:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Невский. Самый безопасный район
01:25 Невский. Свой человек
02:15 Невский. Мент и полицейский
03:05 Невский. Он вернулся
03:55 Невский. Крыша
04:25 Агентство скрытых камер
04:55 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:45 Немедленное реагирование. 5-я - 7-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Туман
10:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель
11:25 Глухарь. Возвращение. Запись
12:20 Глухарь. Возвращение. Нефть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Нефть
13:55 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги
14:50 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы
15:45 Глухарь. Возвращение. Новая работа
16:45 Глухарь. Возвращение. Никто
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Никто
18:15 Глухарь. Возвращение. Сделка
19:10 Глухарь. Возвращение. Гаечка
20:05 След. Человек-невидимка
20:45 След. Ноу-хау
21:35 След. Одно на уме
22:25 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
23:10 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пигмалионы
01:15 След. Кошмар на улице Газовой
01:55 След. Когда отказали тормоза
02:30 След. Жирная корова
03:10 Прокурорская проверка. Эпидемия
04:00 Прокурорская проверка. Невинные жертвы
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»
12:35 Порча. Домашнее чудо
13:05 Знахарка. Сестры по отцу
13:40 Верну любимого. Мои девочки
14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
14:50 Случайный брак. 1-я - 4-я серии
19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
23:25 Порча. Домашнее чудо
00:00 Знахарка. Сестры по отцу
00:30 Верну любимого. Мои девочки
01:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
04:10 6 кадров
04:15 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 79-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
09:00 Реальные пацаны. 204-я - 211-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 155-я - 161-я серии
16:30 Патриот. Сезон 2. 30-я - 33-я серии
18:30 Ресторан по понятиям-2. 8-я - 12-я серии
21:00 Просто Михалыч. 8-я серия
21:30 Просто Михалыч. 9-я серия
22:00 Домашний арест. 8-я серия
23:35 Остров
02:00 Импровизация. Сезон 6. 182-я серия
02:50 Импровизация. Дайджест. Сезон 6. 183-я серия
03:40 Comedy Баттл. 8-я серия
04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 4. 30-я - 32-я серии
05:30 Как ослик грустью заболел
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я - 230-я серии
06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия
09:00 100 мест, где поесть. 7-я серия
10:05 Воронины. Сезон 15. 18-я серия
10:40 Воронины. Сезон 15. 19-я серия
11:05 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
11:40 Воронины. Сезон 16. 1-я серия
12:10 Медальон
14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 17-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 5-я серии
20:00 Люди Икс: Последняя битва
22:05 Новые мутанты
23:55 Ритм-секция
01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 19-я - 24-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 4. 33-я - 35-я серии
Матч ТВ
05:00 Ты в бане!
05:30 География спорта. ОАЭ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир
15:05 Специальный репортаж
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Екатеринбург). Прямой эфир
20:55 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее
21:50 Новости
21:55 Все на Матч!
22:35 Голевая феерия Катара!
00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером
02:25 Новости
02:30 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях
04:30 Третий тайм
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Дело храбрых
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Великолепный
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Высший пилотаж. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Размах крыльев
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 2-я серия
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ночное происшествие
01:15 Наградить (посмертно)
02:40 Последнее дело майора Пронина
03:30 Высший пилотаж. 5-я и 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва деревянная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Секреты древних мегаполисов. Рим
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Единственный мужчина. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка». 1976
12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть
13:35 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Михаила Курилко-Рюмина
14:20 Иностранное дело. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор
15:45 2 Верник 2. Валерий Баринов
16:35 Единственный мужчина. 2-я серия
17:50 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
18:35 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди«
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон
22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть
23:20 Забытое ремесло. Кормилица
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка«. 1976
01:10 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
02:05 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя«
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:10 Пятница News. 22-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»
06:50 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»
08:20 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия - «Красноярск»
09:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
12:20 Девичник. Сезон 1. 5-я серия
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
00:30 Настя, соберись! Сезон 1. 9-я серия
01:00 Настя, соберись! Сезон 1. 10-я серия
02:00 Пятница News. 24-я серия
02:20 Сотня. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Сотня. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Пятница News. 23-я серия
04:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
МИР
05:00 Братаны-4. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 10-я - 12-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:40 Вратарь
03:50 У самого синего моря
Время начала передач - московское.