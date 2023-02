Программа передач, ТВ программа на 10 февраля 2023



Телепрограмма на 10.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес. Праздничный выпуск к 100-летию отечественной гражданской авиации

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:25 «Каникулы в Африке»

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов

23:55 Улыбка на ночь

01:00 Хочу быть счастливой

04:10 Личное дело. 46-я серия



ТВЦ



04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

05:20 Мой герой. Александр Шаганов

06:00 Настроение

08:15 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Кошкин дом. 4-я серия

12:35 Персональный ангел. 1-я серия

13:33 Персональный ангел. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Персональный ангел. 3-я серия

16:02 Персональный ангел. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Фаталисты

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Ночной переезд. 1-я серия

19:10 Ночной переезд. 2-я серия

20:05 Спасатель. 1-я серия

20:59 Спасатель. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Как рождается хит

00:15 Я объявляю Вам войну

01:45 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия

02:30 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия

03:10 Закон и порядок

03:40 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

04:20 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик



НТВ



04:55 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

05:40 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 29-я - 32-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 29-я - 32-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 19-я серия

21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 20-я серия

22:00 Душегубы. 9-я серия

23:00 Душегубы. 10-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:35 Захар Прилепин. Уроки русского

02:00 Квартирный вопрос

02:55 Невский. Тень архитектора

03:55 Невский. Ложный ход

04:20 Агентство скрытых камер

04:50 Стажёры. 14-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Новая работа

10:25 Глухарь. Возвращение. Никто

11:20 Глухарь. Возвращение. Сделка

12:20 Глухарь. Возвращение. Гаечка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Гаечка

13:45 Глухарь. Возвращение. Карусель

14:40 Глухарь. Возвращение. Грань

15:40 Глухарь. Возвращение. Спринт

16:40 Глухарь. Возвращение. Предатель

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Предатель

18:10 Глухарь. Возвращение. Золотишко

19:10 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание

20:05 След. Диагноз - баблофилия

20:50 След. Настоящий мужик

21:35 След. Театр теней

22:25 След. Белая смерть

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу

00:55 Великолепная пятёрка-5. Бритва

01:35 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео

02:10 Великолепная пятёрка-5. Флешка

02:50 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня

03:30 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление

04:05 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика

04:45 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»

12:35 Порча. Кукла в чужих руках

13:05 Знахарка. Полыхающая

13:40 Верну любимого. Не хуже тебя

14:15 Голоса ушедших душ. 5-я серия - «Прости, сынок»

14:50 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии

19:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии

22:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

23:20 Порча. Кукла в чужих руках

23:50 Знахарка. Полыхающая

00:25 Верну любимого. Не хуже тебя

00:55 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии

03:55 6 кадров

04:00 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 9-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Конфетка. 2-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия

13:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 30-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 773-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 772-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 226-я серия

00:00 Копы в глубоком запасе

02:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех

03:30 Comedy Баттл. 10-я серия

04:15 Comedy Баттл. 11-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 4. 35-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 42-я серия

05:30 Приключение на плоту

05:40 Песенка мышонка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 261-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 5-я серия

09:00 100 мест, где поесть. 8-я серия

10:05 Дорогой папа

11:55 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ

12:30 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны

13:05 Уральские пельмени. Гиря от ума

14:40 Уральские пельмени. Лень космонавтики

16:15 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду

17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон

19:20 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

21:00 Уральские пельмени. Всемирный потом

22:30 Она - мужчина

00:40 Без границ

02:20 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 25-я - 29-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 5. 43-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 44-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 1-я серия



Матч ТВ



05:00 Вид сверху

05:30 Здоровый образ. Регби

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Ульяна Баташова

13:20 Магия большого спорта

13:50 Что по спорту? Махачкала

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Легендарный кубок

18:15 Новости

18:20 Все на Матч!

18:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Легенды бокса с Владимиром Познером

03:00 Новости

03:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - М. Холлоуэй

04:00 Большой хоккей

04:30 Наши иностранцы



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Документальный спецпроект. Никто кроме нас. Миссия: спасти мир

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Агент Ева

21:45 Ветреная река

23:45 Турист

01:35 Дэнни - цепной пес

03:10 Дело храбрых



Звезда



04:55 Высший пилотаж. 7-я и 8-я серии

06:30 Красные дипкурьеры

09:00 Новости дня

09:20 Посол Советского Союза

11:20 Карим Хакимов. Советский паша

12:10 Карим Хакимов. Миссия выполнима

13:00 Новости дня

13:20 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Миссия в Кабуле. 1-я и 2-я серии

02:35 Хроника Победы

03:10 Ночное происшествие

04:40 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Пушкинская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли

07:30 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

08:25 Жизнь и судьба

08:50 А пароходы гудят и уходят...

10:00 Новости культуры

10:15 «Котильонный принц». День памяти А.С. Пушкина

11:10 Капитанская дочка

12:50 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»

13:20 Линия жизни. 85 лет Марине Полицеймако

14:20 Иностранное дело. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мариинск (Свердловская область)

15:35 Энигма. Альфонсо Айхон

16:20 Первые в мире. Люстра Чижевского

16:35 А пароходы гудят и уходят...

17:40 Шедевры симфонической музыки. А. Дворжак. Симфония №7

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«

20:30 Линия жизни. Владимир Рецептер

21:25 Пиковая дама

22:55 2 Верник 2. Ирина Муравьёва

23:40 Новости культуры

00:00 Что касается Генри

01:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«

02:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная сторона луны»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

05:20 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия

05:30 Пятница News. 23-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

08:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

09:20 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

09:55 Пятница News. Сезон 1. 2-я серия

10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

10:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

11:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

12:30 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

13:50 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:50 Разлом Сан-Андреас

19:00 Сеструха. Сезон 1. 5-я серия

19:30 Сеструха. Сезон 1. 6-я серия

19:50 Сеструха. Сезон 1. 7-я серия

20:20 Сеструха. Сезон 1. 3-я серия

20:50 Сеструха. Сезон 1. 2-я серия

21:20 Сеструха. Сезон 1. 4-я серия

21:50 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 5-я серии

00:00 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

01:30 Пятница News. 25-я серия

01:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия

02:30 Сотня. Сезон 4. 8-я серия

03:10 Пятница News. 24-я серия

03:40 Зов крови. Сезон 1. 6-я серия - «Кристина и Таня»

04:30 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия

04:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 9-я серия

04:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я серия



МИР



05:00 Братаны-4. 7-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Дети Дон Кихота

21:15 Китайский сервиз

23:05 Вий

00:25 Мой капитан. 1-я - 4-я серии

03:55 Любимая девушка



