Программа передач, ТВ программа на 10 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 10 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 10.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес. Праздничный выпуск к 100-летию отечественной гражданской авиации
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:25 «Каникулы в Африке»
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
23:55 Улыбка на ночь
01:00 Хочу быть счастливой
04:10 Личное дело. 46-я серия
ТВЦ
04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
05:20 Мой герой. Александр Шаганов
06:00 Настроение
08:15 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Кошкин дом. 4-я серия
12:35 Персональный ангел. 1-я серия
13:33 Персональный ангел. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Персональный ангел. 3-я серия
16:02 Персональный ангел. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Фаталисты
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Ночной переезд. 1-я серия
19:10 Ночной переезд. 2-я серия
20:05 Спасатель. 1-я серия
20:59 Спасатель. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Как рождается хит
00:15 Я объявляю Вам войну
01:45 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия
02:30 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия
03:10 Закон и порядок
03:40 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
04:20 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
НТВ
04:55 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия
05:40 Оперетта капитана Крутова. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 29-я - 32-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 29-я - 32-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 19-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 20-я серия
22:00 Душегубы. 9-я серия
23:00 Душегубы. 10-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:35 Захар Прилепин. Уроки русского
02:00 Квартирный вопрос
02:55 Невский. Тень архитектора
03:55 Невский. Ложный ход
04:20 Агентство скрытых камер
04:50 Стажёры. 14-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Новая работа
10:25 Глухарь. Возвращение. Никто
11:20 Глухарь. Возвращение. Сделка
12:20 Глухарь. Возвращение. Гаечка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Гаечка
13:45 Глухарь. Возвращение. Карусель
14:40 Глухарь. Возвращение. Грань
15:40 Глухарь. Возвращение. Спринт
16:40 Глухарь. Возвращение. Предатель
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Предатель
18:10 Глухарь. Возвращение. Золотишко
19:10 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание
20:05 След. Диагноз - баблофилия
20:50 След. Настоящий мужик
21:35 След. Театр теней
22:25 След. Белая смерть
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу
00:55 Великолепная пятёрка-5. Бритва
01:35 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео
02:10 Великолепная пятёрка-5. Флешка
02:50 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня
03:30 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление
04:05 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика
04:45 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»
12:35 Порча. Кукла в чужих руках
13:05 Знахарка. Полыхающая
13:40 Верну любимого. Не хуже тебя
14:15 Голоса ушедших душ. 5-я серия - «Прости, сынок»
14:50 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии
19:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии
22:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
23:20 Порча. Кукла в чужих руках
23:50 Знахарка. Полыхающая
00:25 Верну любимого. Не хуже тебя
00:55 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии
03:55 6 кадров
04:00 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 9-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 4. 80-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Конфетка. 2-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 223-я серия
13:00 Полярный. Сезон 2. 15-я - 30-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 773-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 772-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 226-я серия
00:00 Копы в глубоком запасе
02:00 Шопо-коп-2: Толстяк против всех
03:30 Comedy Баттл. 10-я серия
04:15 Comedy Баттл. 11-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 4. 35-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 42-я серия
05:30 Приключение на плоту
05:40 Песенка мышонка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 261-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 92-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 93-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 101-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 113-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 5-я серия
09:00 100 мест, где поесть. 8-я серия
10:05 Дорогой папа
11:55 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ
12:30 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны
13:05 Уральские пельмени. Гиря от ума
14:40 Уральские пельмени. Лень космонавтики
16:15 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду
17:45 Уральские пельмени. Пляжный шизон
19:20 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
21:00 Уральские пельмени. Всемирный потом
22:30 Она - мужчина
00:40 Без границ
02:20 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 25-я - 29-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 5. 43-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 44-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 1-я серия
Матч ТВ
05:00 Вид сверху
05:30 Здоровый образ. Регби
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Ульяна Баташова
13:20 Магия большого спорта
13:50 Что по спорту? Махачкала
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Легендарный кубок
18:15 Новости
18:20 Все на Матч!
18:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Легенды бокса с Владимиром Познером
03:00 Новости
03:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - М. Холлоуэй
04:00 Большой хоккей
04:30 Наши иностранцы
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Документальный спецпроект. Никто кроме нас. Миссия: спасти мир
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Агент Ева
21:45 Ветреная река
23:45 Турист
01:35 Дэнни - цепной пес
03:10 Дело храбрых
Звезда
04:55 Высший пилотаж. 7-я и 8-я серии
06:30 Красные дипкурьеры
09:00 Новости дня
09:20 Посол Советского Союза
11:20 Карим Хакимов. Советский паша
12:10 Карим Хакимов. Миссия выполнима
13:00 Новости дня
13:20 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Миссия в Кабуле. 1-я и 2-я серии
02:35 Хроника Победы
03:10 Ночное происшествие
04:40 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Пушкинская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли
07:30 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
08:25 Жизнь и судьба
08:50 А пароходы гудят и уходят...
10:00 Новости культуры
10:15 «Котильонный принц». День памяти А.С. Пушкина
11:10 Капитанская дочка
12:50 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»
13:20 Линия жизни. 85 лет Марине Полицеймако
14:20 Иностранное дело. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мариинск (Свердловская область)
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон
16:20 Первые в мире. Люстра Чижевского
16:35 А пароходы гудят и уходят...
17:40 Шедевры симфонической музыки. А. Дворжак. Симфония №7
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«
20:30 Линия жизни. Владимир Рецептер
21:25 Пиковая дама
22:55 2 Верник 2. Ирина Муравьёва
23:40 Новости культуры
00:00 Что касается Генри
01:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«
02:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная сторона луны»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
05:20 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия
05:30 Пятница News. 23-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
08:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
09:20 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
09:55 Пятница News. Сезон 1. 2-я серия
10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
10:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
11:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
12:30 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
13:50 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:50 Разлом Сан-Андреас
19:00 Сеструха. Сезон 1. 5-я серия
19:30 Сеструха. Сезон 1. 6-я серия
19:50 Сеструха. Сезон 1. 7-я серия
20:20 Сеструха. Сезон 1. 3-я серия
20:50 Сеструха. Сезон 1. 2-я серия
21:20 Сеструха. Сезон 1. 4-я серия
21:50 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 5-я серии
00:00 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
01:30 Пятница News. 25-я серия
01:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия
02:30 Сотня. Сезон 4. 8-я серия
03:10 Пятница News. 24-я серия
03:40 Зов крови. Сезон 1. 6-я серия - «Кристина и Таня»
04:30 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
04:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 9-я серия
04:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я серия
МИР
05:00 Братаны-4. 7-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Дети Дон Кихота
21:15 Китайский сервиз
23:05 Вий
00:25 Мой капитан. 1-я - 4-я серии
03:55 Любимая девушка
Время начала передач - московское.