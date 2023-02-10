Программа 1 канала на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 10.02.2023



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес. Праздничный выпуск к 100-летию отечественной гражданской авиации

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон

23:25 «Каникулы в Африке»

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ



В программе возможны изменения.