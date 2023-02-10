Программа 1 канала на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 10.02.2023
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес. Праздничный выпуск к 100-летию отечественной гражданской авиации
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон
23:25 «Каникулы в Африке»
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ
В программе возможны изменения.