Программа ТВЦ на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 10.02.2023



04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

05:20 Мой герой. Александр Шаганов

06:00 Настроение

08:15 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Кошкин дом. 4-я серия

12:35 Персональный ангел. 1-я серия

13:33 Персональный ангел. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Персональный ангел. 3-я серия

16:02 Персональный ангел. 4-я серия

16:55 Актёрские драмы. Фаталисты

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Ночной переезд. 1-я серия

19:10 Ночной переезд. 2-я серия

20:05 Спасатель. 1-я серия

20:59 Спасатель. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Хорошие песни. Как рождается хит

00:15 Я объявляю Вам войну

01:45 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия

02:30 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия

03:10 Закон и порядок

03:40 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

04:20 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик



В программе возможны изменения.