Программа ТВЦ на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 10.02.2023
04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал
05:20 Мой герой. Александр Шаганов
06:00 Настроение
08:15 Кошкин дом. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Кошкин дом. 4-я серия
12:35 Персональный ангел. 1-я серия
13:33 Персональный ангел. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Персональный ангел. 3-я серия
16:02 Персональный ангел. 4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Фаталисты
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Ночной переезд. 1-я серия
19:10 Ночной переезд. 2-я серия
20:05 Спасатель. 1-я серия
20:59 Спасатель. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Хорошие песни. Как рождается хит
00:15 Я объявляю Вам войну
01:45 Северное сияние. Тайны огненных рун. 1-я серия
02:30 Северное сияние. Тайны огненных рун. 2-я серия
03:10 Закон и порядок
03:40 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
04:20 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
В программе возможны изменения.