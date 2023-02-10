Программа 5 канала на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 10.02.2023
05:00 Известия
05:25 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Новая работа
10:25 Глухарь. Возвращение. Никто
11:20 Глухарь. Возвращение. Сделка
12:20 Глухарь. Возвращение. Гаечка
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Гаечка
13:45 Глухарь. Возвращение. Карусель
14:40 Глухарь. Возвращение. Грань
15:40 Глухарь. Возвращение. Спринт
16:40 Глухарь. Возвращение. Предатель
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Предатель
18:10 Глухарь. Возвращение. Золотишко
19:10 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание
20:05 След. Диагноз - баблофилия
20:50 След. Настоящий мужик
21:35 След. Театр теней
22:25 След. Белая смерть
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу
00:55 Великолепная пятёрка-5. Бритва
01:35 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео
02:10 Великолепная пятёрка-5. Флешка
02:50 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня
03:30 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление
04:05 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика
04:45 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
В программе возможны изменения.