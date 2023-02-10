Программа 5 канала на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 10.02.2023



05:00 Известия

05:25 Немедленное реагирование. 7-я - 10-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Новая работа

10:25 Глухарь. Возвращение. Никто

11:20 Глухарь. Возвращение. Сделка

12:20 Глухарь. Возвращение. Гаечка

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Гаечка

13:45 Глухарь. Возвращение. Карусель

14:40 Глухарь. Возвращение. Грань

15:40 Глухарь. Возвращение. Спринт

16:40 Глухарь. Возвращение. Предатель

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Предатель

18:10 Глухарь. Возвращение. Золотишко

19:10 Глухарь. Возвращение. Преступление и наказание

20:05 След. Диагноз - баблофилия

20:50 След. Настоящий мужик

21:35 След. Театр теней

22:25 След. Белая смерть

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу

00:55 Великолепная пятёрка-5. Бритва

01:35 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео

02:10 Великолепная пятёрка-5. Флешка

02:50 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня

03:30 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление

04:05 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика

04:45 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка



В программе возможны изменения.