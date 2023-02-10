Программа Домашний на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 10.02.2023
04:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»
12:35 Порча. Кукла в чужих руках
13:05 Знахарка. Полыхающая
13:40 Верну любимого. Не хуже тебя
14:15 Голоса ушедших душ. 5-я серия - «Прости, сынок»
14:50 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии
19:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии
22:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок
23:20 Порча. Кукла в чужих руках
23:50 Знахарка. Полыхающая
00:25 Верну любимого. Не хуже тебя
00:55 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии
03:55 6 кадров
04:00 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»
04:50 По делам несовершеннолетних
В программе возможны изменения.