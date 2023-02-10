Программа Домашний на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 10.02.2023



04:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»

12:35 Порча. Кукла в чужих руках

13:05 Знахарка. Полыхающая

13:40 Верну любимого. Не хуже тебя

14:15 Голоса ушедших душ. 5-я серия - «Прости, сынок»

14:50 Когда ты мама. 1-я - 4-я серии

19:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии

22:45 Голоса ушедших душ. Прости, сынок

23:20 Порча. Кукла в чужих руках

23:50 Знахарка. Полыхающая

00:25 Верну любимого. Не хуже тебя

00:55 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии

03:55 6 кадров

04:00 Понять. Простить. «По совести». «Букет змей»

04:50 По делам несовершеннолетних



В программе возможны изменения.