Программа Матч ТВ на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 10.02.2023



05:00 Вид сверху

05:30 Здоровый образ. Регби

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Ульяна Баташова

13:20 Магия большого спорта

13:50 Что по спорту? Махачкала

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Легендарный кубок

18:15 Новости

18:20 Все на Матч!

18:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Легенды бокса с Владимиром Познером

03:00 Новости

03:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - М. Холлоуэй

04:00 Большой хоккей

04:30 Наши иностранцы



В программе возможны изменения.