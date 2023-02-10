Программа Матч ТВ на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 10.02.2023
05:00 Вид сверху
05:30 Здоровый образ. Регби
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Ульяна Баташова
13:20 Магия большого спорта
13:50 Что по спорту? Махачкала
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Легендарный кубок
18:15 Новости
18:20 Все на Матч!
18:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Торино». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Легенды бокса с Владимиром Познером
03:00 Новости
03:05 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - М. Холлоуэй
04:00 Большой хоккей
04:30 Наши иностранцы
В программе возможны изменения.