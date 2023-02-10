Программа Звезда на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 10.02.2023



04:55 Высший пилотаж. 7-я и 8-я серии

06:30 Красные дипкурьеры

09:00 Новости дня

09:20 Посол Советского Союза

11:20 Карим Хакимов. Советский паша

12:10 Карим Хакимов. Миссия выполнима

13:00 Новости дня

13:20 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Миссия в Кабуле. 1-я и 2-я серии

02:35 Хроника Победы

03:10 Ночное происшествие

04:40 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии



В программе возможны изменения.