Программа Звезда на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 10.02.2023
04:55 Высший пилотаж. 7-я и 8-я серии
06:30 Красные дипкурьеры
09:00 Новости дня
09:20 Посол Советского Союза
11:20 Карим Хакимов. Советский паша
12:10 Карим Хакимов. Миссия выполнима
13:00 Новости дня
13:20 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Высший пилотаж. 9-я - 16-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Миссия в Кабуле. 1-я и 2-я серии
02:35 Хроника Победы
03:10 Ночное происшествие
04:40 Высший пилотаж. 9-я и 10-я серии
В программе возможны изменения.