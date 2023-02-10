Программа Культура на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 10.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Пушкинская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли

07:30 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

08:25 Жизнь и судьба

08:50 А пароходы гудят и уходят...

10:00 Новости культуры

10:15 «Котильонный принц». День памяти А.С. Пушкина

11:10 Капитанская дочка

12:50 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»

13:20 Линия жизни. 85 лет Марине Полицеймако

14:20 Иностранное дело. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Мариинск (Свердловская область)

15:35 Энигма. Альфонсо Айхон

16:20 Первые в мире. Люстра Чижевского

16:35 А пароходы гудят и уходят...

17:40 Шедевры симфонической музыки. А. Дворжак. Симфония №7

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«

20:30 Линия жизни. Владимир Рецептер

21:25 Пиковая дама

22:55 2 Верник 2. Ирина Муравьёва

23:40 Новости культуры

00:00 Что касается Генри

01:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«

02:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная сторона луны»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.