Программа Культура на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 10.02.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Пушкинская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли
07:30 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
08:25 Жизнь и судьба
08:50 А пароходы гудят и уходят...
10:00 Новости культуры
10:15 «Котильонный принц». День памяти А.С. Пушкина
11:10 Капитанская дочка
12:50 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»
13:20 Линия жизни. 85 лет Марине Полицеймако
14:20 Иностранное дело. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Мариинск (Свердловская область)
15:35 Энигма. Альфонсо Айхон
16:20 Первые в мире. Люстра Чижевского
16:35 А пароходы гудят и уходят...
17:40 Шедевры симфонической музыки. А. Дворжак. Симфония №7
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«
20:30 Линия жизни. Владимир Рецептер
21:25 Пиковая дама
22:55 2 Верник 2. Ирина Муравьёва
23:40 Новости культуры
00:00 Что касается Генри
01:45 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой«
02:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная сторона луны»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.