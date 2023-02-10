Программа Пятница на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 10.02.2023
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
05:20 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия
05:25 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия
05:30 Пятница News. 23-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»
08:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
09:20 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
09:55 Пятница News. Сезон 1. 2-я серия
10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
10:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
11:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
12:30 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
13:50 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:50 Разлом Сан-Андреас
19:00 Сеструха. Сезон 1. 5-я серия
19:30 Сеструха. Сезон 1. 6-я серия
19:50 Сеструха. Сезон 1. 7-я серия
20:20 Сеструха. Сезон 1. 3-я серия
20:50 Сеструха. Сезон 1. 2-я серия
21:20 Сеструха. Сезон 1. 4-я серия
21:50 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 5-я серии
00:00 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
01:30 Пятница News. 25-я серия
01:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия
02:30 Сотня. Сезон 4. 8-я серия
03:10 Пятница News. 24-я серия
03:40 Зов крови. Сезон 1. 6-я серия - «Кристина и Таня»
04:30 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
04:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 9-я серия
04:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я серия
В программе возможны изменения.