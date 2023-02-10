Программа Пятница на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 10.02.2023



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

05:20 Простоквашино. Сезон 1. 25-я серия

05:25 Простоквашино. Сезон 1. 26-я серия

05:30 Пятница News. 23-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 5-я серия - «Торт «Снеговик Олаф» для Михаила Башкатова»

08:20 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

09:20 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

09:55 Пятница News. Сезон 1. 2-я серия

10:00 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

10:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

11:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

12:30 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

13:50 Битва шефов. Сезон 1. 2-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:50 Разлом Сан-Андреас

19:00 Сеструха. Сезон 1. 5-я серия

19:30 Сеструха. Сезон 1. 6-я серия

19:50 Сеструха. Сезон 1. 7-я серия

20:20 Сеструха. Сезон 1. 3-я серия

20:50 Сеструха. Сезон 1. 2-я серия

21:20 Сеструха. Сезон 1. 4-я серия

21:50 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 5-я серии

00:00 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

01:30 Пятница News. 25-я серия

01:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия

02:30 Сотня. Сезон 4. 8-я серия

03:10 Пятница News. 24-я серия

03:40 Зов крови. Сезон 1. 6-я серия - «Кристина и Таня»

04:30 Тайны медовой долины. Сезон 1. 7-я серия

04:40 Тайны медовой долины. Сезон 1. 9-я серия

04:45 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 10-я серия



В программе возможны изменения.