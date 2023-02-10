Программа МИР на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 10.02.2023



05:00 Братаны-4. 7-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Дети Дон Кихота

21:15 Китайский сервиз

23:05 Вий

00:25 Мой капитан. 1-я - 4-я серии

03:55 Любимая девушка



В программе возможны изменения.