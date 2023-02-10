Программа МИР на 10 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 10 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 10.02.2023
05:00 Братаны-4. 7-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Дети Дон Кихота
21:15 Китайский сервиз
23:05 Вий
00:25 Мой капитан. 1-я - 4-я серии
03:55 Любимая девушка
В программе возможны изменения.