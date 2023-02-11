Программа передач, ТВ программа на 11 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 11 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 11.02.2023
1 канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!». Карачаево-Черкесия - Кабардино-Балкария
12:00 Новости
12:15 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова
13:15 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии
19:00 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной гражданской авиации. Праздничный концерт в Кремле
23:40 Дамир вашему дому
00:35 Трудности адаптации
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Самарская область. Подсолнечное масло
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Время дочерей. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Застольные песни с актерами сериала «Склифосовский»
20:00 Вести
21:00 Море. Солнце. Склифосовский
00:40 Пока смерть не разлучит нас
04:05 Предсказание
ТВЦ
05:00 Ночной переезд. 1-я серия
05:42 Ночной переезд. 2-я серия
06:30 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Продолжение разговора. Путешествие в Коломенское. Истоки и эволюция папской власти
06:55 Спасатель. 1-я серия
07:46 Спасатель. 2-я серия
08:45 Принцесса на бобах
10:50 Ночной патруль
11:30 События
11:45 Ночной патруль
13:05 Моя любимая мишень. 1-я серия
13:44 Моя любимая мишень. 2-я серия
14:30 События
14:45 Моя любимая мишень. 3-я серия
15:59 Моя любимая мишень. 4-я серия
17:20 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Дорогие товарищи. Гибель Машерова
00:10 90-е. Профессия - киллер
00:50 Специальный репортаж. «Зелёный« разворот
01:15 Хватит слухов! 74-я серия
01:45 90-е. Чёрный юмор
02:25 90-е. Квартирный вопрос
03:05 90-е. Криминальные жены
03:50 90-е. Малиновый пиджак
04:30 10 самых... Звёздные алиментщики
НТВ
04:50 Стажёры. 14-я - 16-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Ирина Безрукова
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. ГУДТАЙМС
01:30 Дачный ответ
02:25 Невский. Под подозрением
03:10 Невский. Под колпаком
03:55 Невский. Семейные ценности
04:50 Стажёры. 17-я серия
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика
05:25 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен
06:05 Великолепная пятёрка-5. Бритва
06:40 Великолепная пятёрка-5. Флешка
07:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление
08:10 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен
10:55 Дознаватель. Свой
11:50 Дознаватель. Мороз
12:55 Дознаватель. Истина
13:55 Дознаватель. Справедливость
14:55 Дознаватель. Стрелок
15:45 Дознаватель. Хитрец
16:45 Дознаватель. Кино
17:40 Дознаватель. Ярость
18:40 След. Пугало
19:35 След. Безупречный синий
20:20 След. Ты - не моя жена
21:15 След. Сапер ошибается однажды
22:05 След. Мечты сбываются
22:55 След. Красота требует жертв
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1
02:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2
02:55 Прокурорская проверка. Опасная работа
03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть
04:45 Прокурорская проверка. Рынок
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Предсказания-2023. 2-я серия
07:45 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
11:15 Пленница. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 148-я - 151-я серии
22:15 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии
01:45 Пленница. 1-я - 4-я серии
04:45 Настоящая Ванга
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
08:55 Модные игры. Сезон 2. 24-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия
13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии
21:00 Конфетка. 3-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 59-я серия
00:00 Такое кино! 434-я серия
00:35 Дьявол в деталях
02:30 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия
03:20 Comedy Баттл. 12-я серия
04:05 Comedy Баттл. 13-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 5. 1-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 5. 46-я серия
05:30 Зай и Чик
05:40 Кот-рыболов
05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Муравьишка-хвастунишка
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Дедлайн
06:55 Три кота. Дом на колёсах
07:00 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
07:05 Три кота. Дорожные знаки
07:10 Три кота. Мусор в парке
07:15 Три кота. Хлеб
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 «Отель «У овечек». Птенцы-близнецы
07:40 «Отель «У овечек». В поисках клада
07:45 «Отель «У овечек». Гранд-отель
07:50 «Отель «У овечек». Редкий снимок
07:55 «Отель «У овечек». Монетка желаний
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 1-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 244-я серия
10:00 Уральские пельмени. Всемирный потом
10:40 Люди Икс: Последняя битва
12:45 Люди Икс: Первый класс
15:25 Люди Икс: Дни минувшего будущего
18:05 Люди Икс: Апокалипсис
21:00 Люди Икс. Тёмный Феникс
23:15 Новые мутанты
01:00 Поймай меня, если сможешь
03:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 34-я серия
03:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 35-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 47-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 38-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 6. 1-я серия
Матч ТВ
05:00 Четыре мушкетёра
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
07:45 Лыжные гонки. «Лыжня России-2023». Прямой эфир
13:05 Новости
13:10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:40 Легендарный кубок
14:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки. Прямой эфир
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Сборная Звёзд - Легенды Африки. Прямой эфир
16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы. Прямой эфир
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохум». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал. «Реал» (Испания) - «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима»
03:00 Новости
03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки
04:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы
РЕН ТВ
05:00 Дело храбрых
05:20 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секреты ночного боя
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Наемники на Украине: 10 главных преступлений
18:00 Последний шанс
19:50 Заступник
21:50 Туннель: Опасно для жизни
23:50 Волна
01:45 Разлом
03:20 Ветреная река
Звезда
04:40 Высший пилотаж. 9-я и 12-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Освобождение
09:45 Берегись автомобиля
11:45 Легенды музыки. Михаил Круг
12:10 Легенды науки. Валерий Шумаков
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт! Алексей Маресьев
15:35 Война миров. Британская разведка против советских лидеров
16:25 Великие битвы России. 7-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Великие битвы России. 9-я - 12-я серии
23:05 В двух шагах от «Рая»
00:55 Посол Советского Союза
02:25 Размах крыльев
04:10 Высший пилотаж. 13-я и 14-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»
07:05 «Голубой щенок». «Пес в сапогах»
07:50 Пиковая дама
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Молодая гвардия. 1-я часть
11:25 Забытое ремесло. Шорник
11:40 Передвижники. Илья Репин
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима
13:25 Эйнштейны от природы. 6-я серия
14:15 Рассказы из русской истории
15:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
15:55 Спектакль «Спешите делать добро»
17:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
18:25 Линия жизни. 85 лет Евгению Сидорову
19:25 Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне
22:00 Агора
23:00 Сто дней после детства
00:35 Эйнштейны от природы. 6-я серия
01:25 Искатели. Подарок королю Франции
02:15 «Персей». «Прометей»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
05:30 Пятница News. 24-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
07:50 Сбежавшая невеста
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
12:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Мехико, Мексика»
13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия
19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
21:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
22:50 Сбежавшая невеста
01:10 Настя, соберись! Сезон 1. 6-я - 8-я серии
03:00 Пятница News. 24-я серия
03:30 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»
04:30 Пятница News. 24-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия
МИР
05:00 Любимая девушка
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети Дон Кихота
11:30 Мой капитан. 1-я - 4-я серии
15:45 Классные мужики. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Классные мужики. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Классные мужики. 3-я - 8-я серии
23:15 Китайский сервиз
01:00 Остров сокровищ
02:25 Весна
04:05 Мультфильмы
Время начала передач - московское.