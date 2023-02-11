Программа передач, ТВ программа на 11 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 11 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 11.02.2023



1 канал



06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!». Карачаево-Черкесия - Кабардино-Балкария

12:00 Новости

12:15 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова

13:15 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии

19:00 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 К 100-летию отечественной гражданской авиации. Праздничный концерт в Кремле

23:40 Дамир вашему дому

00:35 Трудности адаптации

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Самарская область. Подсолнечное масло

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Время дочерей. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Застольные песни с актерами сериала «Склифосовский»

20:00 Вести

21:00 Море. Солнце. Склифосовский

00:40 Пока смерть не разлучит нас

04:05 Предсказание



ТВЦ



05:00 Ночной переезд. 1-я серия

05:42 Ночной переезд. 2-я серия

06:30 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Продолжение разговора. Путешествие в Коломенское. Истоки и эволюция папской власти

06:55 Спасатель. 1-я серия

07:46 Спасатель. 2-я серия

08:45 Принцесса на бобах

10:50 Ночной патруль

11:30 События

11:45 Ночной патруль

13:05 Моя любимая мишень. 1-я серия

13:44 Моя любимая мишень. 2-я серия

14:30 События

14:45 Моя любимая мишень. 3-я серия

15:59 Моя любимая мишень. 4-я серия

17:20 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Дорогие товарищи. Гибель Машерова

00:10 90-е. Профессия - киллер

00:50 Специальный репортаж. «Зелёный« разворот

01:15 Хватит слухов! 74-я серия

01:45 90-е. Чёрный юмор

02:25 90-е. Квартирный вопрос

03:05 90-е. Криминальные жены

03:50 90-е. Малиновый пиджак

04:30 10 самых... Звёздные алиментщики



НТВ



04:50 Стажёры. 14-я - 16-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Ирина Безрукова

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. ГУДТАЙМС

01:30 Дачный ответ

02:25 Невский. Под подозрением

03:10 Невский. Под колпаком

03:55 Невский. Семейные ценности

04:50 Стажёры. 17-я серия



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика

05:25 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен

06:05 Великолепная пятёрка-5. Бритва

06:40 Великолепная пятёрка-5. Флешка

07:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление

08:10 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен

10:55 Дознаватель. Свой

11:50 Дознаватель. Мороз

12:55 Дознаватель. Истина

13:55 Дознаватель. Справедливость

14:55 Дознаватель. Стрелок

15:45 Дознаватель. Хитрец

16:45 Дознаватель. Кино

17:40 Дознаватель. Ярость

18:40 След. Пугало

19:35 След. Безупречный синий

20:20 След. Ты - не моя жена

21:15 След. Сапер ошибается однажды

22:05 След. Мечты сбываются

22:55 След. Красота требует жертв

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1

02:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2

02:55 Прокурорская проверка. Опасная работа

03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть

04:45 Прокурорская проверка. Рынок



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:45 Предсказания-2023. 2-я серия

07:45 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

11:15 Пленница. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 148-я - 151-я серии

22:15 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии

01:45 Пленница. 1-я - 4-я серии

04:45 Настоящая Ванга



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

08:55 Модные игры. Сезон 2. 24-я серия

09:30 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 219-я серия

13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии

21:00 Конфетка. 3-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 59-я серия

00:00 Такое кино! 434-я серия

00:35 Дьявол в деталях

02:30 Импровизация. Сезон 6. 186-я серия

03:20 Comedy Баттл. 12-я серия

04:05 Comedy Баттл. 13-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 5. 1-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 46-я серия

05:30 Зай и Чик

05:40 Кот-рыболов

05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Муравьишка-хвастунишка

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Дедлайн

06:55 Три кота. Дом на колёсах

07:00 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

07:05 Три кота. Дорожные знаки

07:10 Три кота. Мусор в парке

07:15 Три кота. Хлеб

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». Птенцы-близнецы

07:40 «Отель «У овечек». В поисках клада

07:45 «Отель «У овечек». Гранд-отель

07:50 «Отель «У овечек». Редкий снимок

07:55 «Отель «У овечек». Монетка желаний

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 1-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 244-я серия

10:00 Уральские пельмени. Всемирный потом

10:40 Люди Икс: Последняя битва

12:45 Люди Икс: Первый класс

15:25 Люди Икс: Дни минувшего будущего

18:05 Люди Икс: Апокалипсис

21:00 Люди Икс. Тёмный Феникс

23:15 Новые мутанты

01:00 Поймай меня, если сможешь

03:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 34-я серия

03:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 35-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 47-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 38-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 1-я серия



Матч ТВ



05:00 Четыре мушкетёра

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

07:45 Лыжные гонки. «Лыжня России-2023». Прямой эфир

13:05 Новости

13:10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:40 Легендарный кубок

14:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки. Прямой эфир

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Сборная Звёзд - Легенды Африки. Прямой эфир

16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы. Прямой эфир

17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохум». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир

21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал. «Реал» (Испания) - «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима»

03:00 Новости

03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки

04:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы



РЕН ТВ



05:00 Дело храбрых

05:20 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секреты ночного боя

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Наемники на Украине: 10 главных преступлений

18:00 Последний шанс

19:50 Заступник

21:50 Туннель: Опасно для жизни

23:50 Волна

01:45 Разлом

03:20 Ветреная река



Звезда



04:40 Высший пилотаж. 9-я и 12-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Освобождение

09:45 Берегись автомобиля

11:45 Легенды музыки. Михаил Круг

12:10 Легенды науки. Валерий Шумаков

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт! Алексей Маресьев

15:35 Война миров. Британская разведка против советских лидеров

16:25 Великие битвы России. 7-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Великие битвы России. 9-я - 12-я серии

23:05 В двух шагах от «Рая»

00:55 Посол Советского Союза

02:25 Размах крыльев

04:10 Высший пилотаж. 13-я и 14-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»

07:05 «Голубой щенок». «Пес в сапогах»

07:50 Пиковая дама

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Молодая гвардия. 1-я часть

11:25 Забытое ремесло. Шорник

11:40 Передвижники. Илья Репин

12:15 Черные дыры. Белые пятна

12:55 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима

13:25 Эйнштейны от природы. 6-я серия

14:15 Рассказы из русской истории

15:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

15:55 Спектакль «Спешите делать добро»

17:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

18:25 Линия жизни. 85 лет Евгению Сидорову

19:25 Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне

22:00 Агора

23:00 Сто дней после детства

00:35 Эйнштейны от природы. 6-я серия

01:25 Искатели. Подарок королю Франции

02:15 «Персей». «Прометей»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

05:30 Пятница News. 24-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

07:50 Сбежавшая невеста

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

12:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Мехико, Мексика»

13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия

19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

21:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

22:50 Сбежавшая невеста

01:10 Настя, соберись! Сезон 1. 6-я - 8-я серии

03:00 Пятница News. 24-я серия

03:30 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»

04:30 Пятница News. 24-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия



МИР



05:00 Любимая девушка

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети Дон Кихота

11:30 Мой капитан. 1-я - 4-я серии

15:45 Классные мужики. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Классные мужики. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Классные мужики. 3-я - 8-я серии

23:15 Китайский сервиз

01:00 Остров сокровищ

02:25 Весна

04:05 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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