Программа 1 канала на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 11.02.2023



06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!». Карачаево-Черкесия - Кабардино-Балкария

12:00 Новости

12:15 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова

13:15 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии

19:00 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 К 100-летию отечественной гражданской авиации. Праздничный концерт в Кремле

23:40 Дамир вашему дому

00:35 Трудности адаптации

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ



В программе возможны изменения.