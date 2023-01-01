Программа 1 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал сегодня
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!». Карачаево-Черкесия - Кабардино-Балкария
12:00 Новости
12:15 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова
13:15 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Семнадцать мгновений весны. 1-я - 4-я серии
19:00 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной гражданской авиации. Праздничный концерт в Кремле
23:40 Дамир вашему дому
00:35 Трудности адаптации
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
В программе возможны изменения.