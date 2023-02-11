Программа Россия 1 на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 11.02.2023
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Самарская область. Подсолнечное масло
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Время дочерей. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Застольные песни с актерами сериала «Склифосовский»
20:00 Вести
21:00 Море. Солнце. Склифосовский
00:40 Пока смерть не разлучит нас
04:05 Предсказание
В программе возможны изменения.