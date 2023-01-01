Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на сегодня



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Самарская область. Подсолнечное масло

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Время дочерей. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Застольные песни с актерами сериала «Склифосовский»

20:00 Вести

21:00 Море. Солнце. Склифосовский

00:40 Пока смерть не разлучит нас

04:05 Предсказание



В программе возможны изменения.