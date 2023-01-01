Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ сегодня
05:00 Ночной переезд. 1-я серия
05:42 Ночной переезд. 2-я серия
06:30 Православная энциклопедия. Как справиться с унынием? Продолжение разговора. Путешествие в Коломенское. Истоки и эволюция папской власти
06:55 Спасатель. 1-я серия
07:46 Спасатель. 2-я серия
08:45 Принцесса на бобах
10:50 Ночной патруль
11:30 События
11:45 Ночной патруль
13:05 Моя любимая мишень. 1-я серия
13:44 Моя любимая мишень. 2-я серия
14:30 События
14:45 Моя любимая мишень. 3-я серия
15:59 Моя любимая мишень. 4-я серия
17:20 Никогда не разговаривай с незнакомками. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Дорогие товарищи. Гибель Машерова
00:10 90-е. Профессия - киллер
00:50 Специальный репортаж. «Зелёный« разворот
01:15 Хватит слухов! 74-я серия
01:45 90-е. Чёрный юмор
02:25 90-е. Квартирный вопрос
03:05 90-е. Криминальные жены
03:50 90-е. Малиновый пиджак
04:30 10 самых... Звёздные алиментщики
В программе возможны изменения.