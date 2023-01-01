Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал сегодня
05:00 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика
05:25 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен
06:05 Великолепная пятёрка-5. Бритва
06:40 Великолепная пятёрка-5. Флешка
07:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление
08:10 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен
10:55 Дознаватель. Свой
11:50 Дознаватель. Мороз
12:55 Дознаватель. Истина
13:55 Дознаватель. Справедливость
14:55 Дознаватель. Стрелок
15:45 Дознаватель. Хитрец
16:45 Дознаватель. Кино
17:40 Дознаватель. Ярость
18:40 След. Пугало
19:35 След. Безупречный синий
20:20 След. Ты - не моя жена
21:15 След. Сапер ошибается однажды
22:05 След. Мечты сбываются
22:55 След. Красота требует жертв
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1
02:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2
02:55 Прокурорская проверка. Опасная работа
03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть
04:45 Прокурорская проверка. Рынок
В программе возможны изменения.