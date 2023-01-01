Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал сегодня



05:00 Великолепная пятёрка-3. Никто не любил старика

05:25 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен

06:05 Великолепная пятёрка-5. Бритва

06:40 Великолепная пятёрка-5. Флешка

07:25 Великолепная пятёрка-5. Низкое давление

08:10 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Запретная любовь Софи Лорен

10:55 Дознаватель. Свой

11:50 Дознаватель. Мороз

12:55 Дознаватель. Истина

13:55 Дознаватель. Справедливость

14:55 Дознаватель. Стрелок

15:45 Дознаватель. Хитрец

16:45 Дознаватель. Кино

17:40 Дознаватель. Ярость

18:40 След. Пугало

19:35 След. Безупречный синий

20:20 След. Ты - не моя жена

21:15 След. Сапер ошибается однажды

22:05 След. Мечты сбываются

22:55 След. Красота требует жертв

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 1

02:00 Прокурорская проверка. Врачебная тайна 2

02:55 Прокурорская проверка. Опасная работа

03:50 Прокурорская проверка. Невидимая смерть

04:45 Прокурорская проверка. Рынок



В программе возможны изменения.