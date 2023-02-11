Программа СТС на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 11.02.2023



04:45 6 кадров. Сезон 5. 1-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 5. 46-я серия

05:30 Зай и Чик

05:40 Кот-рыболов

05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 263-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 114-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Муравьишка-хвастунишка

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Дедлайн

06:55 Три кота. Дом на колёсах

07:00 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

07:05 Три кота. Дорожные знаки

07:10 Три кота. Мусор в парке

07:15 Три кота. Хлеб

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 «Отель «У овечек». Птенцы-близнецы

07:40 «Отель «У овечек». В поисках клада

07:45 «Отель «У овечек». Гранд-отель

07:50 «Отель «У овечек». Редкий снимок

07:55 «Отель «У овечек». Монетка желаний

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 1-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 244-я серия

10:00 Уральские пельмени. Всемирный потом

10:40 Люди Икс: Последняя битва

12:45 Люди Икс: Первый класс

15:25 Люди Икс: Дни минувшего будущего

18:05 Люди Икс: Апокалипсис

21:00 Люди Икс. Тёмный Феникс

23:15 Новые мутанты

01:00 Поймай меня, если сможешь

03:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 34-я серия

03:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 35-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 47-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 38-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 1-я серия



В программе возможны изменения.