Программа Матч ТВ на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 11.02.2023
05:00 Четыре мушкетёра
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
07:45 Лыжные гонки. «Лыжня России-2023». Прямой эфир
13:05 Новости
13:10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:40 Легендарный кубок
14:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки. Прямой эфир
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Сборная Звёзд - Легенды Африки. Прямой эфир
16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы. Прямой эфир
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохум». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал. «Реал» (Испания) - «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима»
03:00 Новости
03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки
04:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы
В программе возможны изменения.