Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня



05:00 Четыре мушкетёра

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

07:45 Лыжные гонки. «Лыжня России-2023». Прямой эфир

13:05 Новости

13:10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:40 Легендарный кубок

14:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки. Прямой эфир

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Сборная Звёзд - Легенды Африки. Прямой эфир

16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы. Прямой эфир

17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Бохум». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар». Прямой эфир

21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Финал. «Реал» (Испания) - «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские соревнования «Русская зима»

03:00 Новости

03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Латинской Америки

04:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы



В программе возможны изменения.