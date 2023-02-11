Программа РЕН ТВ на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 11.02.2023



05:00 Дело храбрых

05:20 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секреты ночного боя

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Наемники на Украине: 10 главных преступлений

18:00 Последний шанс

19:50 Заступник

21:50 Туннель: Опасно для жизни

23:50 Волна

01:45 Разлом

03:20 Ветреная река



В программе возможны изменения.