Программа Звезда на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 11.02.2023



04:40 Высший пилотаж. 9-я и 12-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Освобождение

09:45 Берегись автомобиля

11:45 Легенды музыки. Михаил Круг

12:10 Легенды науки. Валерий Шумаков

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт! Алексей Маресьев

15:35 Война миров. Британская разведка против советских лидеров

16:25 Великие битвы России. 7-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Великие битвы России. 9-я - 12-я серии

23:05 В двух шагах от «Рая»

00:55 Посол Советского Союза

02:25 Размах крыльев

04:10 Высший пилотаж. 13-я и 14-я серии



В программе возможны изменения.