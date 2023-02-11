Программа Звезда на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 11.02.2023
04:40 Высший пилотаж. 9-я и 12-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Освобождение
09:45 Берегись автомобиля
11:45 Легенды музыки. Михаил Круг
12:10 Легенды науки. Валерий Шумаков
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Су-24 и конструктор Павел Сухой
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт! Алексей Маресьев
15:35 Война миров. Британская разведка против советских лидеров
16:25 Великие битвы России. 7-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Великие битвы России. 9-я - 12-я серии
23:05 В двух шагах от «Рая»
00:55 Посол Советского Союза
02:25 Размах крыльев
04:10 Высший пилотаж. 13-я и 14-я серии
В программе возможны изменения.