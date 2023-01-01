Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура сегодня
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»
07:05 «Голубой щенок». «Пес в сапогах»
07:50 Пиковая дама
09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Молодая гвардия. 1-я часть
11:25 Забытое ремесло. Шорник
11:40 Передвижники. Илья Репин
12:15 Черные дыры. Белые пятна
12:55 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима
13:25 Эйнштейны от природы. 6-я серия
14:15 Рассказы из русской истории
15:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд
15:55 Спектакль «Спешите делать добро»
17:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой
18:25 Линия жизни. 85 лет Евгению Сидорову
19:25 Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне
22:00 Агора
23:00 Сто дней после детства
00:35 Эйнштейны от природы. 6-я серия
01:25 Искатели. Подарок королю Франции
02:15 «Персей». «Прометей»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.