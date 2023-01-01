Программа Культура на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура сегодня



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Викентий Вересаев «Перед завесою»

07:05 «Голубой щенок». «Пес в сапогах»

07:50 Пиковая дама

09:20 Мы - грамотеи!

10:00 Молодая гвардия. 1-я часть

11:25 Забытое ремесло. Шорник

11:40 Передвижники. Илья Репин

12:15 Черные дыры. Белые пятна

12:55 Эффект бабочки. Карфаген - соперник Рима

13:25 Эйнштейны от природы. 6-я серия

14:15 Рассказы из русской истории

15:15 Усадьба Марфино. Советский Голливуд

15:55 Спектакль «Спешите делать добро»

17:55 Роман в камне. Казань. Дом Зинаиды Ушковой

18:25 Линия жизни. 85 лет Евгению Сидорову

19:25 Крестный отец. Кода: Смерть Майкла Корлеоне

22:00 Агора

23:00 Сто дней после детства

00:35 Эйнштейны от природы. 6-я серия

01:25 Искатели. Подарок королю Франции

02:15 «Персей». «Прометей»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.