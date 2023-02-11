Программа Пятница на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 11.02.2023



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

05:30 Пятница News. 24-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 17-я серии

07:50 Сбежавшая невеста

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

12:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Мехико, Мексика»

13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия

19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия

21:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

22:50 Сбежавшая невеста

01:10 Настя, соберись! Сезон 1. 6-я - 8-я серии

03:00 Пятница News. 24-я серия

03:30 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»

04:30 Пятница News. 24-я серия

04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия



В программе возможны изменения.