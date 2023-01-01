Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница сегодня
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
05:30 Пятница News. 24-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 17-я серии
07:50 Сбежавшая невеста
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
12:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Мехико, Мексика»
13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 40-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 43-я серия
19:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 37-я серия
21:10 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
22:50 Сбежавшая невеста
01:10 Настя, соберись! Сезон 1. 6-я - 8-я серии
03:00 Пятница News. 24-я серия
03:30 Зов крови. Сезон 1. 3-я серия - «Близнецы и Максим»
04:30 Пятница News. 24-я серия
04:50 Тайны медовой долины. Сезон 1. 3-я серия
В программе возможны изменения.