Программа МИР на 11 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 11.02.2023



05:00 Любимая девушка

05:20 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Дети Дон Кихота

11:30 Мой капитан. 1-я - 4-я серии

15:45 Классные мужики. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Классные мужики. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Классные мужики. 3-я - 8-я серии

23:15 Китайский сервиз

01:00 Остров сокровищ

02:25 Весна

04:05 Мультфильмы



В программе возможны изменения.