Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 11 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР сегодня
05:00 Любимая девушка
05:20 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Дети Дон Кихота
11:30 Мой капитан. 1-я - 4-я серии
15:45 Классные мужики. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Классные мужики. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Классные мужики. 3-я - 8-я серии
23:15 Китайский сервиз
01:00 Остров сокровищ
02:25 Весна
04:05 Мультфильмы
В программе возможны изменения.