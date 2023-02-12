Программа передач, ТВ программа на 12 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 12.02.2023
1 канал
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Бангкок
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Экипаж». К 100-летию отечественной гражданской авиации
16:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 4-я серия
23:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
04:05 Предсказание
05:55 Перерыв в вещании
06:15 Любовь не по правилам
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены. Выпуск от 12 февраля
13:05 Время дочерей. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Веймарская республика
02:15 Любовь не по правилам
03:58 Перерыв в вещании
ТВЦ
05:00 Актёрские драмы. Фаталисты
05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:50 Ночной патруль
07:25 Золотая парочка. 1-я серия
08:12 Золотая парочка. 2-я серия
09:05 Здоровый смысл
09:35 Затерянные в лесах
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Я объявляю Вам войну
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
16:05 Люблю, потому что люблю
18:00 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
21:45 Убийства по пятницам-2. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Убийства по пятницам-2. 4-я серия
01:10 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии
04:05 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание
04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь
НТВ
04:50 Стажёры. 17-я серия
05:40 Стажёры. 18-я серия
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
01:15 Невский. Найти и уничтожить
01:55 Невский. Приговор
02:35 Невский. Проверка на прочность. Вольный стрелок
03:20 Невский. Проверка на прочность. Свидетель обвинения
04:05 Невский. Проверка на прочность. Покемон
04:54 Перерыв в вещании
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Рынок
05:40 Прокурорская проверка. Осторожно мусор
06:35 Ветер северный
08:20 Возмездие. 1-я - 10-я серии
18:35 След. Девушка, которая хотела все знать
19:25 След. Смерть с небес
20:15 След. Тёмная сторона дома
21:10 След. Настоящая любовь
21:55 След. Критический сбой
22:40 След. Трасса
23:30 След. Кровь не вода
00:20 След. Миллион долларов и самолет
01:05 Ветер северный
02:35 Дознаватель. Свой
03:20 Дознаватель. Мороз
04:10 Дознаватель. Истина
Домашний
04:45 Настоящая Ванга
06:20 6 кадров
06:30 Предсказания-2023. 3-я серия
07:15 Одноклассницы
09:15 «Не могу сказать «Прощай»
11:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии
15:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 152-я - 155-я серии
22:10 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии
01:50 Пленница. 5-я - 8-я серии
04:50 Настоящая Ванга
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
05:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 129-я серии
11:00 Просто Михалыч. 5-я - 8-я серии
13:00 Довод
16:00 Конг: Остров черепа
18:20 Годзилла против Конга
20:35 Отряд самоубийц
23:00 Где логика? 232-я серия
00:00 Конфетка. 3-я серия
01:35 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 6-я серия
02:00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 8-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия
03:15 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия
04:00 Comedy Баттл. 14-я серия
04:50 Comedy Баттл. 15-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 22-я серия
05:05 Айболит и Бармалей
05:20 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия
06:05 Фиксики. Подушка безопасности
06:10 Фиксики. Шахматы
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. В гостях у Горчицы
06:50 Три кота. Сюрприз для мамы
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Котята спешат на помощь
07:15 Три кота. Лесные котики
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Закон экономии
07:30 Царевны. Орех-незабудка
07:40 Царевны. Философский вопрос
07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки
07:55 Царевны. Птица поюн
08:00 Уральские пельмени
09:10 Она - мужчина
11:20 Монстр Траки
13:25 Марсианин
16:20 Круэлла
19:05 Малефисента
21:00 Малефисента: Владычица тьмы
23:20 Лемони Сникет. 33 несчастья
01:20 Ритм-секция
03:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 36-я - 38-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 1. 6-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 5. 39-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 4. 20-я серия
Матч ТВ
04:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы
05:10 Всё о главном
05:40 Специальный репортаж. Бой года
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Утенок, который не умел играть в футбол
10:15 Футбольные звёзды
10:30 Бегущие вместе
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
14:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 5-е место. Прямой эфир
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 3-е место. Прямой эфир
16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир
17:25 Все на Матч!
17:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кремонезе». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски
03:00 Новости
03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Турист
15:00 Аферистка
17:10 Агент Ева
19:00 Львица
21:00 Игра теней
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:10 Высший пилотаж. 13-я и 16-я серии
07:20 Берем все на себя
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №129
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Леня Голиков
13:05 Специальный репортаж
14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:10 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Красные дипкурьеры
01:35 Горожане
03:05 Оружие Победы
03:15 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии
04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Сказка о золотом петушке
07:15 Сто дней после детства
08:50 Тайны старого чердака. Гравюра
09:20 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:00 Молодая гвардия. 2-я часть
11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский
11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»
12:30 Сказка о царе Салтане
13:25 Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Атомный проект, который изменил мир
17:10 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
17:25 Пешком... Москва камерная
17:55 Матвей Блантер и его песни
18:35 Романтика романса. Матвею Блантеру посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Последний герой уходящей эпохи». К 95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова
20:55 Мичман Панин
22:30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье
23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00:30 Анонимка
01:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:20 Перевал
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
05:30 Пятница News. 25-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я - 36-я серии
08:10 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»
08:50 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
09:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
11:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
13:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
14:50 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
15:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
16:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
17:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
20:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
21:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
22:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
23:00 «Пароль «Рыба-меч»
00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я - 10-я серии
02:50 Пятница News. 25-я серия
03:10 Зов крови. Сезон 1. 5-я серия - «Аня и Света»
04:10 Пятница News. 25-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 22-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Мультфильмы
08:05 Вий
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Инквизитор. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Инквизитор. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Инквизитор. 9-я - 12-я серии
22:50 Классные мужики. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Классные мужики. 3-я - 7-я серии
Время начала передач - московское.