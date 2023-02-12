Программа передач, ТВ программа на 12 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 12 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 12.02.2023



1 канал



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Бангкок

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Экипаж». К 100-летию отечественной гражданской авиации

16:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 4-я серия

23:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



04:05 Предсказание

05:55 Перерыв в вещании

06:15 Любовь не по правилам

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены. Выпуск от 12 февраля

13:05 Время дочерей. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Веймарская республика

02:15 Любовь не по правилам

03:58 Перерыв в вещании



ТВЦ



05:00 Актёрские драмы. Фаталисты

05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:50 Ночной патруль

07:25 Золотая парочка. 1-я серия

08:12 Золотая парочка. 2-я серия

09:05 Здоровый смысл

09:35 Затерянные в лесах

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Я объявляю Вам войну

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

16:05 Люблю, потому что люблю

18:00 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

21:45 Убийства по пятницам-2. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Убийства по пятницам-2. 4-я серия

01:10 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии

04:05 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание

04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь



НТВ



04:50 Стажёры. 17-я серия

05:40 Стажёры. 18-я серия

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

01:15 Невский. Найти и уничтожить

01:55 Невский. Приговор

02:35 Невский. Проверка на прочность. Вольный стрелок

03:20 Невский. Проверка на прочность. Свидетель обвинения

04:05 Невский. Проверка на прочность. Покемон

04:54 Перерыв в вещании



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Рынок

05:40 Прокурорская проверка. Осторожно мусор

06:35 Ветер северный

08:20 Возмездие. 1-я - 10-я серии

18:35 След. Девушка, которая хотела все знать

19:25 След. Смерть с небес

20:15 След. Тёмная сторона дома

21:10 След. Настоящая любовь

21:55 След. Критический сбой

22:40 След. Трасса

23:30 След. Кровь не вода

00:20 След. Миллион долларов и самолет

01:05 Ветер северный

02:35 Дознаватель. Свой

03:20 Дознаватель. Мороз

04:10 Дознаватель. Истина



Домашний



04:45 Настоящая Ванга

06:20 6 кадров

06:30 Предсказания-2023. 3-я серия

07:15 Одноклассницы

09:15 «Не могу сказать «Прощай»

11:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

15:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 152-я - 155-я серии

22:10 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

01:50 Пленница. 5-я - 8-я серии

04:50 Настоящая Ванга



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия

05:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 129-я серии

11:00 Просто Михалыч. 5-я - 8-я серии

13:00 Довод

16:00 Конг: Остров черепа

18:20 Годзилла против Конга

20:35 Отряд самоубийц

23:00 Где логика? 232-я серия

00:00 Конфетка. 3-я серия

01:35 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 6-я серия

02:00 LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева. 8-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 6. 187-я серия

03:15 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия

04:00 Comedy Баттл. 14-я серия

04:50 Comedy Баттл. 15-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 22-я серия

05:05 Айболит и Бармалей

05:20 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 152-я серия

06:05 Фиксики. Подушка безопасности

06:10 Фиксики. Шахматы

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. В гостях у Горчицы

06:50 Три кота. Сюрприз для мамы

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Котята спешат на помощь

07:15 Три кота. Лесные котики

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Закон экономии

07:30 Царевны. Орех-незабудка

07:40 Царевны. Философский вопрос

07:45 Царевны. Рыцарь ордена заколки

07:55 Царевны. Птица поюн

08:00 Уральские пельмени

09:10 Она - мужчина

11:20 Монстр Траки

13:25 Марсианин

16:20 Круэлла

19:05 Малефисента

21:00 Малефисента: Владычица тьмы

23:20 Лемони Сникет. 33 несчастья

01:20 Ритм-секция

03:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 36-я - 38-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 1. 6-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 5. 39-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 4. 20-я серия



Матч ТВ



04:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы

05:10 Всё о главном

05:40 Специальный репортаж. Бой года

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Утенок, который не умел играть в футбол

10:15 Футбольные звёзды

10:30 Бегущие вместе

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

14:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 5-е место. Прямой эфир

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 3-е место. Прямой эфир

16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир

17:25 Все на Матч!

17:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кремонезе». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски

03:00 Новости

03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Турист

15:00 Аферистка

17:10 Агент Ева

19:00 Львица

21:00 Игра теней

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:10 Высший пилотаж. 13-я и 16-я серии

07:20 Берем все на себя

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №129

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Леня Голиков

13:05 Специальный репортаж

14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:10 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Красные дипкурьеры

01:35 Горожане

03:05 Оружие Победы

03:15 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии

04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Сказка о золотом петушке

07:15 Сто дней после детства

08:50 Тайны старого чердака. Гравюра

09:20 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:00 Молодая гвардия. 2-я часть

11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский

11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

12:30 Сказка о царе Салтане

13:25 Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца

14:20 Балет «Баядерка»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Атомный проект, который изменил мир

17:10 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

17:25 Пешком... Москва камерная

17:55 Матвей Блантер и его песни

18:35 Романтика романса. Матвею Блантеру посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Последний герой уходящей эпохи». К 95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова

20:55 Мичман Панин

22:30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье

23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»

00:30 Анонимка

01:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:20 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

05:30 Пятница News. 25-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я - 36-я серии

08:10 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»

08:50 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

09:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

11:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

13:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

14:50 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

15:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

16:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

17:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

20:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

21:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

22:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

23:00 «Пароль «Рыба-меч»

00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я - 10-я серии

02:50 Пятница News. 25-я серия

03:10 Зов крови. Сезон 1. 5-я серия - «Аня и Света»

04:10 Пятница News. 25-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 22-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Мультфильмы

08:05 Вий

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Инквизитор. 1-я - 7-я серии

16:00 Новости

16:15 Инквизитор. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Инквизитор. 9-я - 12-я серии

22:50 Классные мужики. 1-я и 2-я серии

00:00 Вместе

01:00 Классные мужики. 3-я - 7-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа Пятница на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа СТС на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа ТВЦ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на сегодня, телепрограмма на весь день Программа передач, ТВ программа на 11 февраля 2023



