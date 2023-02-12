Программа 1 канала на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 12.02.2023



04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

06:00 Новости

06:10 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других. Бангкок

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Экипаж». К 100-летию отечественной гражданской авиации

16:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 4-я серия

23:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



В программе возможны изменения.