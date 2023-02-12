Программа 1 канала на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 1 канала на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 12.02.2023
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
06:00 Новости
06:10 «Разговор по душам». К 95-летию Вячеслава Тихонова
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других. Бангкок
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Экипаж». К 100-летию отечественной гражданской авиации
16:50 «Михаил Задорнов. От первого лица»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 4-я серия
23:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
00:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
В программе возможны изменения.