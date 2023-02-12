Программа Россия 1 на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 12.02.2023



04:05 Предсказание

05:55 Перерыв в вещании

06:15 Любовь не по правилам

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены. Выпуск от 12 февраля

13:05 Время дочерей. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Веймарская республика

02:15 Любовь не по правилам

03:58 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.