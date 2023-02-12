Программа Россия 1 на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 12.02.2023
04:05 Предсказание
05:55 Перерыв в вещании
06:15 Любовь не по правилам
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены. Выпуск от 12 февраля
13:05 Время дочерей. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Веймарская республика
02:15 Любовь не по правилам
03:58 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.