Программа ТВЦ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 12.02.2023



05:00 Актёрские драмы. Фаталисты

05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

05:50 Ночной патруль

07:25 Золотая парочка. 1-я серия

08:12 Золотая парочка. 2-я серия

09:05 Здоровый смысл

09:35 Затерянные в лесах

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Я объявляю Вам войну

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт

16:05 Люблю, потому что люблю

18:00 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

21:45 Убийства по пятницам-2. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Убийства по пятницам-2. 4-я серия

01:10 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии

04:05 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание

04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь



В программе возможны изменения.