Программа ТВЦ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 12.02.2023
05:00 Актёрские драмы. Фаталисты
05:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
05:50 Ночной патруль
07:25 Золотая парочка. 1-я серия
08:12 Золотая парочка. 2-я серия
09:05 Здоровый смысл
09:35 Затерянные в лесах
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Я объявляю Вам войну
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смешите меня семеро!» Юмористический концерт
16:05 Люблю, потому что люблю
18:00 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
21:45 Убийства по пятницам-2. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Убийства по пятницам-2. 4-я серия
01:10 Персональный ангел. 1-я - 4-я серии
04:05 Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание
04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь
В программе возможны изменения.