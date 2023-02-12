Программа НТВ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 12.02.2023



04:50 Стажёры. 17-я серия

05:40 Стажёры. 18-я серия

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

01:15 Невский. Найти и уничтожить

01:55 Невский. Приговор

02:35 Невский. Проверка на прочность. Вольный стрелок

03:20 Невский. Проверка на прочность. Свидетель обвинения

04:05 Невский. Проверка на прочность. Покемон

04:54 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.