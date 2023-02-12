Программа НТВ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 12.02.2023
04:50 Стажёры. 17-я серия
05:40 Стажёры. 18-я серия
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
01:15 Невский. Найти и уничтожить
01:55 Невский. Приговор
02:35 Невский. Проверка на прочность. Вольный стрелок
03:20 Невский. Проверка на прочность. Свидетель обвинения
04:05 Невский. Проверка на прочность. Покемон
04:54 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.