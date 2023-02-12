Программа 5 канала на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 12.02.2023



05:00 Прокурорская проверка. Рынок

05:40 Прокурорская проверка. Осторожно мусор

06:35 Ветер северный

08:20 Возмездие. 1-я - 10-я серии

18:35 След. Девушка, которая хотела все знать

19:25 След. Смерть с небес

20:15 След. Тёмная сторона дома

21:10 След. Настоящая любовь

21:55 След. Критический сбой

22:40 След. Трасса

23:30 След. Кровь не вода

00:20 След. Миллион долларов и самолет

01:05 Ветер северный

02:35 Дознаватель. Свой

03:20 Дознаватель. Мороз

04:10 Дознаватель. Истина



В программе возможны изменения.