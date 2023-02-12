Программа 5 канала на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 12.02.2023
05:00 Прокурорская проверка. Рынок
05:40 Прокурорская проверка. Осторожно мусор
06:35 Ветер северный
08:20 Возмездие. 1-я - 10-я серии
18:35 След. Девушка, которая хотела все знать
19:25 След. Смерть с небес
20:15 След. Тёмная сторона дома
21:10 След. Настоящая любовь
21:55 След. Критический сбой
22:40 След. Трасса
23:30 След. Кровь не вода
00:20 След. Миллион долларов и самолет
01:05 Ветер северный
02:35 Дознаватель. Свой
03:20 Дознаватель. Мороз
04:10 Дознаватель. Истина
В программе возможны изменения.