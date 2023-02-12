Программа Домашний на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 12.02.2023



04:45 Настоящая Ванга

06:20 6 кадров

06:30 Предсказания-2023. 3-я серия

07:15 Одноклассницы

09:15 «Не могу сказать «Прощай»

11:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

15:00 Судьба на лестничной клетке. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 152-я - 155-я серии

22:10 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

01:50 Пленница. 5-я - 8-я серии

04:50 Настоящая Ванга



В программе возможны изменения.