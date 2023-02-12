Программа Матч ТВ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 12.02.2023



04:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы

05:10 Всё о главном

05:40 Специальный репортаж. Бой года

06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир

09:00 Новости

09:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Утенок, который не умел играть в футбол

10:15 Футбольные звёзды

10:30 Бегущие вместе

11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир

13:25 Новости

13:30 Все на Матч!

14:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 5-е место. Прямой эфир

15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 3-е место. Прямой эфир

16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир

17:25 Все на Матч!

17:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кремонезе». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски

03:00 Новости

03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал

04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»



В программе возможны изменения.