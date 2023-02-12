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Программа Матч ТВ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 12.02.2023

04:10 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Легенды России - Легенды Европы
05:10 Всё о главном
05:40 Специальный репортаж. Бой года
06:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски. Прямой эфир
09:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Утенок, который не умел играть в футбол
10:15 Футбольные звёзды
10:30 Бегущие вместе
11:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир
13:25 Новости
13:30 Все на Матч!
14:00 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 5-е место. Прямой эфир
15:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Матч за 3-е место. Прямой эфир
16:25 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал. Прямой эфир
17:25 Все на Матч!
17:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Звезда» (Звенигород). Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фиорентина». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Кремонезе». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Смешанные единоборства. UFC. И. Махачев - А. Волкановски
03:00 Новости
03:05 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»

В программе возможны изменения.









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