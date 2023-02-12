Программа Звезда на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 12.02.2023
04:10 Высший пилотаж. 13-я и 16-я серии
07:20 Берем все на себя
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №129
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Леня Голиков
13:05 Специальный репортаж
14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:10 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Красные дипкурьеры
01:35 Горожане
03:05 Оружие Победы
03:15 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии
04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии
В программе возможны изменения.