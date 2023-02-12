Программа Звезда на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 12.02.2023



04:10 Высший пилотаж. 13-я и 16-я серии

07:20 Берем все на себя

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №129

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Леня Голиков

13:05 Специальный репортаж

14:00 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:10 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Красные дипкурьеры

01:35 Горожане

03:05 Оружие Победы

03:15 Из пламя и света... 1-я и 2-я серии

04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии



В программе возможны изменения.