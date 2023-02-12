Программа Культура на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 12.02.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Сказка о золотом петушке
07:15 Сто дней после детства
08:50 Тайны старого чердака. Гравюра
09:20 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:00 Молодая гвардия. 2-я часть
11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский
11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»
12:30 Сказка о царе Салтане
13:25 Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца
14:20 Балет «Баядерка»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Атомный проект, который изменил мир
17:10 Первые в мире. Трамвай Пироцкого
17:25 Пешком... Москва камерная
17:55 Матвей Блантер и его песни
18:35 Романтика романса. Матвею Блантеру посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Последний герой уходящей эпохи». К 95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова
20:55 Мичман Панин
22:30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье
23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»
00:30 Анонимка
01:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:20 Перевал
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.