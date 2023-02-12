Программа Культура на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 12.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Сказка о золотом петушке

07:15 Сто дней после детства

08:50 Тайны старого чердака. Гравюра

09:20 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:00 Молодая гвардия. 2-я часть

11:20 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский

11:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

12:30 Сказка о царе Салтане

13:25 Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца

14:20 Балет «Баядерка»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Атомный проект, который изменил мир

17:10 Первые в мире. Трамвай Пироцкого

17:25 Пешком... Москва камерная

17:55 Матвей Блантер и его песни

18:35 Романтика романса. Матвею Блантеру посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 «Последний герой уходящей эпохи». К 95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова

20:55 Мичман Панин

22:30 Великие имена. Монтсеррат Кабалье

23:25 Спектакль «Старый сеньор и...»

00:30 Анонимка

01:40 Диалоги о животных. 2-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:20 Перевал

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.