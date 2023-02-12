Программа Пятница на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 12.02.2023



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

05:30 Пятница News. 25-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я - 36-я серии

08:10 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»

08:50 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»

09:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»

10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

11:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»

13:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»

14:50 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»

15:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

16:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

17:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»

18:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

20:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»

21:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

22:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»

23:00 «Пароль «Рыба-меч»

00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я - 10-я серии

02:50 Пятница News. 25-я серия

03:10 Зов крови. Сезон 1. 5-я серия - «Аня и Света»

04:10 Пятница News. 25-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 22-я серии



В программе возможны изменения.