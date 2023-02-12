Программа Пятница на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 12.02.2023
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
05:30 Пятница News. 25-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 17-я - 36-я серии
08:10 Зовите шефа. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. The Place»
08:50 Зовите шефа. Сезон 1. 11-я серия - «Москва. SillyCat»
09:30 На ножах. Сезон 5. 9-я серия - «Тула. Brutal»
10:30 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
11:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
12:50 На ножах. Сезон 3. 14-я серия - «Жуковский. Луна»
13:50 На ножах. Сезон 5. 10-я серия - «Королев. Садко»
14:50 На ножах. Сезон 1. 10-я серия - «Ростов-на-Дону. Немец-Перец-Колбаса»
15:50 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
16:50 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
17:50 На ножах. Сезон 5. 11-я серия - «Красноармейск. Геоцент»
18:50 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
20:00 На ножах. Сезон 1. 11-я серия - «Санкт-Петербург. Мьод»
21:00 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
22:00 На ножах. Сезон 3. 15-я серия - «Сочи. Причал»
23:00 «Пароль «Рыба-меч»
00:50 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я - 10-я серии
02:50 Пятница News. 25-я серия
03:10 Зов крови. Сезон 1. 5-я серия - «Аня и Света»
04:10 Пятница News. 25-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 22-я серии
В программе возможны изменения.