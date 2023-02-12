Программа МИР на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 12 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 12.02.2023
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Мультфильмы
08:05 Вий
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Инквизитор. 1-я - 7-я серии
16:00 Новости
16:15 Инквизитор. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Инквизитор. 9-я - 12-я серии
22:50 Классные мужики. 1-я и 2-я серии
00:00 Вместе
01:00 Классные мужики. 3-я - 7-я серии
В программе возможны изменения.