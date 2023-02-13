Программа передач, ТВ программа на 13 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 13 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 13.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 1-я серия
22:20 Шаляпин. 2-я серия
23:20 Бесогон ТВ. Жёны маркиза Карабаса
00:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
03:05 Каменская-4. «Двойник», 1-я часть
04:05 Каменская-4. «Двойник», 2-я часть
04:36 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Покровские ворота
08:40 Убийства по пятницам. 1-я серия
09:40 Убийства по пятницам. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Напарницы. 9-я серия
12:45 Напарницы. 10-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Пенкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Свои. Сезон 2. 65-я серия
15:50 Свои. Сезон 2. 74-я серия
16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Люди. Новая версия
23:05 Знак качества. Шоколад
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Гибель Машерова
01:25 Георгий Данелия. Любовный марафон
02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь
02:45 Напарницы. 9-я серия
03:30 Напарницы. 10-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
НТВ
05:40 А.Л.Ж.И.Р. 2-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Четвертая лишняя?
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 1-я серия
21:00 Акушер. 2-я серия
22:00 Мельник. 1-я серия
22:45 Мельник. 2-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Проверка на прочность. Я спасу всех
00:50 Невский. Проверка на прочность. Простая работа
01:40 Невский. Проверка на прочность. Мишень
02:30 Невский. Проверка на прочность. Сутки
03:20 Невский. Проверка на прочность. Киллер номер один
04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Возмездие. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Майские-3
14:30 Глухарь. Возвращение. Сирены
15:35 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1
16:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Жалоба
18:55 Глухарь. Возвращение. Баня
19:55 След. Бывший
20:45 След. Треугольник смерти
21:35 След. Адепты черного паука
22:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища
23:10 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я тебя никогда не забуду
01:15 След. Смерть на карантине
01:55 След. Детолюбивцы
02:30 След. Диагноз - баблофилия
03:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1
04:00 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2
Домашний
04:50 Настоящая Ванга
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»
12:40 Порча. Мост
13:10 Знахарка. Старший сын
13:45 Верну любимого. Игрушка
14:20 Голоса ушедших душ. За ширмой
14:55 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии
19:00 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии
23:05 Голоса ушедших душ. За ширмой
23:40 Порча. Мост
00:15 Знахарка. Старший сын
00:45 Верну любимого. Игрушка
01:15 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии
04:20 6 кадров
04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 15-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия
09:00 Однажды в России. 208-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 260-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 38-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 39-я серия
21:00 Просто Михалыч. 10-я серия
21:30 Просто Михалыч. 11-я серия
22:00 Домашний арест. 9-я серия
23:30 Гуляй, Вася!
01:30 Гуляй, Вася! Свидание на Бали
03:10 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия
04:00 Comedy Баттл. 16-я серия
04:40 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 4. 20-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
05:20 Пряник
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 94-я - 98-я серии
06:40 Ералаш. Сезон 1. 108-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 110-я серия
07:00 08:20 Без границ
10:15 Чудо-Юдо
11:50 Монстр Траки
13:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 18-я - 21-я серии
16:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 7-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия
23:05 Люди Икс. Тёмный Феникс
01:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 6-я серия
02:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 30-я - 33-я серии
03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 39-я серия
03:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 41-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
Матч ТВ
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»
06:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Самара
13:50 Магия большого спорта
14:20 Новости
14:25 Мировой футбол. Обзор
15:20 Новости
15:25 Громко
16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Хоккей. МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Интер». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
02:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
03:55 Новости
04:00 Мировой футбол. Обзор
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заступник
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Последний шанс
02:10 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Оперативный псевдоним. 1-я -4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Оперативный псевдоним. 1-я -4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Мармоль, 1984 год
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Газовые войны
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Берегись автомобиля
01:15 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия»
02:40 Загадки цивилизации. Русская версия
03:25 Хроника Победы
03:50 Оперативный псевдоним. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва побережная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский
07:30 Новости культуры
07:35 Звезда жизни и смерти
08:15 Цвет времени. Эль Греко
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Примите вызов, синьоры! 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Шаляпин. Маска и душа
11:10 ХX век. «Москва слезам не верит... Владимир Меньшов». Ведущий К. Шахназаров. 1995
12:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
12:40 Линия жизни. Александр Румянцев
13:35 Забытое ремесло. Цирюльник
13:50 Евгений Вахтангов. У меня нет слез - возьми мою сказку
14:30 Секретные физики. Анатолий Александров
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Цвет времени. Эдгар Дега
16:30 Примите вызов, синьоры! 1-я серия
17:40 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18:40 История жизни. Безмолвные хозяева планеты
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. 150 лет со дня рождения Фёдора Шаляпина
21:30 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
22:15 Опасный поворот. 1-я часть
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Москва слезам не верит... Владимир Меньшов». Ведущий К. Шахназаров. 1995
00:50 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин
01:50 Звезда жизни и смерти
02:30 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 11-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я - 5-я серии
05:40 Пятница News. 24-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 43-я серии
06:50 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тульская область»
07:50 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»
08:50 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
10:00 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»
11:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»
12:10 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
13:10 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»
20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»
23:20 Кровавый алмаз
01:50 Пятница News. 26-я серия
02:20 Сотня. Сезон 4. 9-я - 11-я серии
04:10 Пятница News. 25-я серия
04:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я - 11-я серии
МИР
05:00 Классные мужики. 7-я и 8-я серии
05:50 Мультфильмы
06:20 Инквизитор. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 13-я - 15-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:45 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
03:10 Аршин Мал Алан
04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.