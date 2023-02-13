Программа передач, ТВ программа на 13 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 13 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 13.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 9-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Шаляпин. 1-я серия

22:20 Шаляпин. 2-я серия

23:20 Бесогон ТВ. Жёны маркиза Карабаса

00:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

03:05 Каменская-4. «Двойник», 1-я часть

04:05 Каменская-4. «Двойник», 2-я часть

04:36 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Покровские ворота

08:40 Убийства по пятницам. 1-я серия

09:40 Убийства по пятницам. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Напарницы. 9-я серия

12:45 Напарницы. 10-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Пенкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Свои. Сезон 2. 65-я серия

15:50 Свои. Сезон 2. 74-я серия

16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Люди. Новая версия

23:05 Знак качества. Шоколад

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Гибель Машерова

01:25 Георгий Данелия. Любовный марафон

02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь

02:45 Напарницы. 9-я серия

03:30 Напарницы. 10-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»



НТВ



05:40 А.Л.Ж.И.Р. 2-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Четвертая лишняя?

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 1-я серия

21:00 Акушер. 2-я серия

22:00 Мельник. 1-я серия

22:45 Мельник. 2-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Проверка на прочность. Я спасу всех

00:50 Невский. Проверка на прочность. Простая работа

01:40 Невский. Проверка на прочность. Мишень

02:30 Невский. Проверка на прочность. Сутки

03:20 Невский. Проверка на прочность. Киллер номер один

04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом

04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Возмездие. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Майские-3

14:30 Глухарь. Возвращение. Сирены

15:35 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1

16:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Жалоба

18:55 Глухарь. Возвращение. Баня

19:55 След. Бывший

20:45 След. Треугольник смерти

21:35 След. Адепты черного паука

22:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища

23:10 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я тебя никогда не забуду

01:15 След. Смерть на карантине

01:55 След. Детолюбивцы

02:30 След. Диагноз - баблофилия

03:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1

04:00 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2



Домашний



04:50 Настоящая Ванга

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»

12:40 Порча. Мост

13:10 Знахарка. Старший сын

13:45 Верну любимого. Игрушка

14:20 Голоса ушедших душ. За ширмой

14:55 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии

19:00 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии

23:05 Голоса ушедших душ. За ширмой

23:40 Порча. Мост

00:15 Знахарка. Старший сын

00:45 Верну любимого. Игрушка

01:15 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии

04:20 6 кадров

04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 15-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

09:00 Однажды в России. 208-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 260-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 38-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 39-я серия

21:00 Просто Михалыч. 10-я серия

21:30 Просто Михалыч. 11-я серия

22:00 Домашний арест. 9-я серия

23:30 Гуляй, Вася!

01:30 Гуляй, Вася! Свидание на Бали

03:10 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия

04:00 Comedy Баттл. 16-я серия

04:40 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 4. 20-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия

05:20 Пряник

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 94-я - 98-я серии

06:40 Ералаш. Сезон 1. 108-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 110-я серия

07:00 08:20 Без границ

10:15 Чудо-Юдо

11:50 Монстр Траки

13:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 18-я - 21-я серии

16:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 7-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия

23:05 Люди Икс. Тёмный Феникс

01:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 6-я серия

02:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 30-я - 33-я серии

03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 39-я серия

03:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 41-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия



Матч ТВ



04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»

06:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Самара

13:50 Магия большого спорта

14:20 Новости

14:25 Мировой футбол. Обзор

15:20 Новости

15:25 Громко

16:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - СКА (Санкт-Петербург). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 Хоккей. МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Интер». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

02:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)

03:55 Новости

04:00 Мировой футбол. Обзор

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заступник

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Последний шанс

02:10 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



04:40 Из пламя и света... 3-я - 5-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия«

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Оперативный псевдоним. 1-я -4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Оперативный псевдоним. 1-я -4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Мармоль, 1984 год

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Газовые войны

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Берегись автомобиля

01:15 Битва за Москву. 1-я серия - «Агрессия»

02:40 Загадки цивилизации. Русская версия

03:25 Хроника Победы

03:50 Оперативный псевдоним. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва побережная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Василий Жуковский

07:30 Новости культуры

07:35 Звезда жизни и смерти

08:15 Цвет времени. Эль Греко

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Примите вызов, синьоры! 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Шаляпин. Маска и душа

11:10 ХX век. «Москва слезам не верит... Владимир Меньшов». Ведущий К. Шахназаров. 1995

12:10 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

12:40 Линия жизни. Александр Румянцев

13:35 Забытое ремесло. Цирюльник

13:50 Евгений Вахтангов. У меня нет слез - возьми мою сказку

14:30 Секретные физики. Анатолий Александров

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Цвет времени. Эдгар Дега

16:30 Примите вызов, синьоры! 1-я серия

17:40 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин

18:40 История жизни. Безмолвные хозяева планеты

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. 150 лет со дня рождения Фёдора Шаляпина

21:30 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

22:15 Опасный поворот. 1-я часть

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Москва слезам не верит... Владимир Меньшов». Ведущий К. Шахназаров. 1995

00:50 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин

01:50 Звезда жизни и смерти

02:30 Роман в камне. Белоруссия. Коссовский замок

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 11-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я - 5-я серии

05:40 Пятница News. 24-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 43-я серии

06:50 Гастротур. Сезон 2. 12-я серия - «Тульская область»

07:50 На ножах. Сезон 1. 18-я серия - «Пушкино. Авеню»

08:50 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

10:00 На ножах. Сезон 7. 18-я серия - «Михайловск. Big Russian Burger»

11:00 На ножах. Сезон 4. 2-я серия - «Нижний Новгород. Best Burger»

12:10 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

13:10 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»

20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 9-я серия - «Юлия Савичева»

23:20 Кровавый алмаз

01:50 Пятница News. 26-я серия

02:20 Сотня. Сезон 4. 9-я - 11-я серии

04:10 Пятница News. 25-я серия

04:35 Тайны медовой долины. Сезон 1. 8-я - 11-я серии



МИР



05:00 Классные мужики. 7-я и 8-я серии

05:50 Мультфильмы

06:20 Инквизитор. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 13-я - 15-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:45 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

03:10 Аршин Мал Алан

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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