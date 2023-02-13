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Программа Россия 1 на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 на 13.02.2023

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 1-я серия
22:20 Шаляпин. 2-я серия
23:20 Бесогон ТВ. Жёны маркиза Карабаса
00:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
03:05 Каменская-4. «Двойник», 1-я часть
04:05 Каменская-4. «Двойник», 2-я часть
04:36 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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