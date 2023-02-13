Программа Россия 1 на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 13.02.2023



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Шаляпин. 1-я серия

22:20 Шаляпин. 2-я серия

23:20 Бесогон ТВ. Жёны маркиза Карабаса

00:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

03:05 Каменская-4. «Двойник», 1-я часть

04:05 Каменская-4. «Двойник», 2-я часть

04:36 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.