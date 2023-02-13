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Программа ТВЦ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 13.02.2023

04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Большое кино. Покровские ворота
08:40 Убийства по пятницам. 1-я серия
09:40 Убийства по пятницам. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Напарницы. 9-я серия
12:45 Напарницы. 10-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Пенкин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Свои. Сезон 2. 65-я серия
15:50 Свои. Сезон 2. 74-я серия
16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Люди. Новая версия
23:05 Знак качества. Шоколад
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дорогие товарищи. Гибель Машерова
01:25 Георгий Данелия. Любовный марафон
02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь
02:45 Напарницы. 9-я серия
03:30 Напарницы. 10-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»

В программе возможны изменения.









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