Программа ТВЦ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 13.02.2023



04:45 Борис Андреев. Я хотел играть любовь

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Большое кино. Покровские ворота

08:40 Убийства по пятницам. 1-я серия

09:40 Убийства по пятницам. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Напарницы. 9-я серия

12:45 Напарницы. 10-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Пенкин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Свои. Сезон 2. 65-я серия

15:50 Свои. Сезон 2. 74-я серия

16:55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Люди. Новая версия

23:05 Знак качества. Шоколад

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дорогие товарищи. Гибель Машерова

01:25 Георгий Данелия. Любовный марафон

02:05 Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь

02:45 Напарницы. 9-я серия

03:30 Напарницы. 10-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»



В программе возможны изменения.