Программа НТВ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 13.02.2023
05:40 А.Л.Ж.И.Р. 2-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Четвертая лишняя?
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 1-я серия
21:00 Акушер. 2-я серия
22:00 Мельник. 1-я серия
22:45 Мельник. 2-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Проверка на прочность. Я спасу всех
00:50 Невский. Проверка на прочность. Простая работа
01:40 Невский. Проверка на прочность. Мишень
02:30 Невский. Проверка на прочность. Сутки
03:20 Невский. Проверка на прочность. Киллер номер один
04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия
В программе возможны изменения.