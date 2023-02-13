Программа НТВ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 13.02.2023



05:40 А.Л.Ж.И.Р. 2-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Путь в Дельту», 1-я и 2-я серии. «Отец», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Четвертая лишняя?

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 1-я серия

21:00 Акушер. 2-я серия

22:00 Мельник. 1-я серия

22:45 Мельник. 2-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Проверка на прочность. Я спасу всех

00:50 Невский. Проверка на прочность. Простая работа

01:40 Невский. Проверка на прочность. Мишень

02:30 Невский. Проверка на прочность. Сутки

03:20 Невский. Проверка на прочность. Киллер номер один

04:15 Агентство скрытых камер. Няня с секретом

04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия



В программе возможны изменения.