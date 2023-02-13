Программа 5 канала на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 13.02.2023



05:00 Известия

05:25 Возмездие. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Майские-3

14:30 Глухарь. Возвращение. Сирены

15:35 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1

16:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Жалоба

18:55 Глухарь. Возвращение. Баня

19:55 След. Бывший

20:45 След. Треугольник смерти

21:35 След. Адепты черного паука

22:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища

23:10 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я тебя никогда не забуду

01:15 След. Смерть на карантине

01:55 След. Детолюбивцы

02:30 След. Диагноз - баблофилия

03:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1

04:00 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2



В программе возможны изменения.