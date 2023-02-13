Программа 5 канала на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 13.02.2023
05:00 Известия
05:25 Возмездие. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Майские-3
14:30 Глухарь. Возвращение. Сирены
15:35 Глухарь. Возвращение. Мертвец-1
16:25 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Жалоба
18:55 Глухарь. Возвращение. Баня
19:55 След. Бывший
20:45 След. Треугольник смерти
21:35 След. Адепты черного паука
22:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища
23:10 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я тебя никогда не забуду
01:15 След. Смерть на карантине
01:55 След. Детолюбивцы
02:30 След. Диагноз - баблофилия
03:10 Прокурорская проверка. Охота на монстра 1
04:00 Прокурорская проверка. Охота на монстра 2
В программе возможны изменения.