Программа Домашний на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 13.02.2023



04:50 Настоящая Ванга

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»

12:40 Порча. Мост

13:10 Знахарка. Старший сын

13:45 Верну любимого. Игрушка

14:20 Голоса ушедших душ. За ширмой

14:55 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии

19:00 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии

23:05 Голоса ушедших душ. За ширмой

23:40 Порча. Мост

00:15 Знахарка. Старший сын

00:45 Верну любимого. Игрушка

01:15 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии

04:20 6 кадров

04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»



В программе возможны изменения.