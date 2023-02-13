Программа Домашний на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 13.02.2023
04:50 Настоящая Ванга
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»
12:40 Порча. Мост
13:10 Знахарка. Старший сын
13:45 Верну любимого. Игрушка
14:20 Голоса ушедших душ. За ширмой
14:55 Чужие и близкие. 1-я - 4-я серии
19:00 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии
23:05 Голоса ушедших душ. За ширмой
23:40 Порча. Мост
00:15 Знахарка. Старший сын
00:45 Верну любимого. Игрушка
01:15 Цена прошлого. 1-я - 4-я серии
04:20 6 кадров
04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»
В программе возможны изменения.